Kuzuları şimdiden satıldı: 1,1 milyonluk koçun sipariş defteri doldu

Açık artırma bittiği andan itibaren telefonlarının susmadığını, ülkenin birçok yerinden sürü sahipleri aradığını anlatan Sömer, "Afyonkarahisar, Burdur, Antalya, Çanakkale, Bursa, Konya ve Eskişehir gibi birçok ilden kuzusunu isteyenler var. Şu anda 150 talep oldu. Herkes bu kan özelliklerini sürüsüne dahil etmek istiyor." ifadesini kullandı. Sömer, satışlarının Merinos ırkı üzerine damızlık olduğunu belirterek, "Şu anda dişi hayvanlar için 5 aylık kuzu fiyatımız 27 bin, erkekler için 30 bin lira. Şampiyon koçumuzun ilk kuzu 8-10 ay sonra gelir. Önden ödeme almıyoruz ama bir yıllık siparişleri neredeyse doldu. O dönemde kuzu fiyatlarımız ne olursa o fiyat üzerinden satışımız olacak. Bir yıl sonraya bu koçumuz çiftleştiği koyunlardan 150-200 kuzu almayı planlıyoruz" diye konuştu.