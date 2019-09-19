İhracatçılardan güç birliği
Türk şirketlerinin Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası etkinliklerine yönelik yatırımlarda şansı arttı. Yıllık yaklaşık 30 milyar dolarlık yatırımın hayata geçirileceği Katar için ihracatçı birlikleri güç birliği yaptı.
TALİP YILMAZ
tyilmaz@ekonomist.com.tr
ARAM EKİN DURAN
eduran@ekonomist.com.tr
Hedef, Türk şirketlerinin Katar’daki sağlık, eğitim ve ulaşım alanlarındaki alt yapı yatırımlarında söz sahibi olma Arap Yarımadasının doğusunda yer alan Katar, son dönemde özellikle 2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olması ile öne çıkıyor.
Katar ile Türkiye arasında yakın ilişkiler sayesinde, Türk şirketlerinin Dünya Kupası etkinliklerine yönelik yatırımlarda şansı artmış durumda. Tahminlere göre, bu süreçte her yıl hayata geçirilecek projelerin toplam büyüklüğü 30 milyar doları bulacak.
Bu fırsatı değerlendirmek isteyen ihracatçı birlikleri, Katar pazarına yönelik güçlerini birleştirdi. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) 17 Türk firması ile Doha’da düzenlenen Project Qatar Fuarı ile eş zamanlı bir sektörel ticaret heyeti düzenlerken, Yapı Malzemeleri Sektör komitesi bünyesindeki İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ise katılımcılara yönelik bir resepsiyon verdi.
Ankara Demir ve Demir dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADDMİB) de üç gün süren fuarda info stant tanıtımı gerçekleştirdi. Fuara Türkiye’den 39 ihracatçı firma katıldı.
2018 yılında yapı malzemeleri sektörü Katar’a 262 milyon dolar ihracat yaptı. En fazla ihracatı yapılan ürün gruplarında inşaat demiri, yalıtım kabloları, ahşap banyo-mutfak mobilyası ve prefabrik yapılar ilk sıralarda yer aldı.
“MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRÜ CANLANDI”
Katar’ın son yıllarda müteahhitlik sektörünün canlı olduğu bir piyasa haline geldiğine işaret eden Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Başkanı Serdar Urfalılar, ülkede 2022 Dünya Kupası ve Katar 2030 vizyonu çerçevesinde önemli altyapı, üstyapı ve endüstriyel projelerin devam ettiğini söylüyor.
Geçen yıl Katar hükümetinin altyapı programlarını ekonomik aktivitenin lokomotifi olarak belirlediği bilgisini de paylaşan Serdar Urfalılar, altyapı ve üst yapı projelerinin yanı sıra petrol fiyatlarındaki artış dolayısıyla yaşanacak mali rahatlamanın da ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacağını söylüyor.
Katar limanlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Serdar Urfalılar, şöyle konuşuyor: “2017’de kullanıma açılan ve büyük yük gemilerinin . yanaşabildiği Doha Hamad Limanı, artık Jebel Ali Limanı’nın kullanım zorunluluğunu ortadan kaldırmıştır.
Hamad Limanı’nın hizmete girmesiyle birlikte Katar Liman Otoritesi ve Katar Gemicilik Şirketi Milaha Umman Sohar ve Salalah, Türkiye İzmir, Pakistan Karaçi, Kuveyt Shuwaikh, Hindistan Mundra ve Nhava Sheva limanlarına yeni hatlar açtı.
Liman 2020’de tam kapasite ile çalışmaya başladığında yıllık 7,5 milyon konteynerlik bir kapasiteye ulaşacak.”
“FIRSATLARI KAÇIRMAYIN”
Katar pazarındaki projelere ilişkin açıklamalarda da bulunan Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komite Başkanı Serdar Urfalılar, ülkedeki alt yapı projelerinin 2022 Dünya Kupası ile sınırlı olmadığını kaydediyor.
Urfalılar, “2022 FIFA kapsamında yapılan projelerin yanı sıra sağlık, eğitim ve ulaşım sektörlerindeki projelerin tamamlanması üzerine odaklanılmış durumda. Sağlık, eğitim ve ulaşım kalemlerine ayrılan pay en az 22 milyar dolar ile toplam harcamaların yüzde 41’ini oluşturuyor” diye konuşuyor.
Türk ihracatçıların ve yapı sektörünün “büyük projeler kapıldı, artık gitmeye gerek yok” diye düşünmemesi gerektiğini vurgulayan Urfalılar, “Halen daha yürürlükte olan projeler var. Sadece Katar değil bölgedeki projeler için görüşmelere gelenler oluyor. Bu tür heyet programlarını ihracatçı birliklerinin web sayfalarından kontrol etmek mümkün” diyor.
2022 DÜNYA KUPASI’NA YÖNELİK BAZI PROJELER
- Lusail, Qatar Foundation, Al Rayyan, Al Wakrah ve Al Khor’da yeni stadyumların inşa edilmesi
- Son Dünya Kupası stadı olacak Ras Abu Aboud stadının tamamlanması
- Doha’da 2,5 milyar riyallik yatırımla 300 bin metrekarelik yeni bir ada projesinin hayata geçirilmesi
- Hamad Uluslararası Havalimanı’nın 2022 Dünya Kupası döneminde günlük 86 bin yolcuya hizmet verecek şekilde genişletilmesi
- Doha Metrosu’nun ‘yeşil hat’ adıyla uzatılması
SERDAR URFALILAR / TÜRK YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR KOMİTE BAŞKANI
“PAZARA YEREL ORTAKLA GİRİLMELİ”
“Katar son yıllarda müteahhitlik sektörünün canlı olduğu bir piyasa oldu. 2022 Dünya Kupası, Katar 2030 vizyonu çerçevesinde Katar’ın uluslararası taahhütleri çerçevesinde önemli altyapı ve üstyapı ve endüstriyel projeler devam ediyor.
Önümüzdeki dönemde Katar’da kamu özel sektör işbirliğinde (PPP) projelerin hayata geçmesi olasılığı var. Kamu özel sektör iş birliğine ilişkin yasal mevzuatın yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Katar’da iş almak isteyen firmaların yerel bir ortağın da içinde yer aldığı ortak girişimler vasıtasıyla ihalelere teklif vermesinin daha doğru olacağını düşünüyoruz. Katar pazarına yönelik 2022’ye kadar yılda en az 2 heyet gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
Gerek Katarlı satın almacıları, gerek Katar’da ihale alan uluslararası müteahhitleri Türkiye’ye davet etmeyi, gerekse Türk firmalarını pazarda deneyim edinmeleri için Katar’a götürmeyi planlıyoruz.”
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