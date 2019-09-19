Katar ile Türkiye arasında köprü vazifesi görüyoruz
Kurumsal kültürlerini ‘Danışman Banka’ ve ‘Basiretli Bankacılık’ ilkeleri üzerine inşa ettiklerini belirten Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, “Bizimle çalışsınlar veya çalışmasınlar, her iki ülkedeki yatırımcılara yol göstererek, ticari ilişkilerin dinamizmini ve ölçeğini artırmaya olumlu katkı vermek için çalışıyoruz” diye konuşuyor.
TALİP YILMAZ
tyilmaz@ekonomist.com.tr
ARAM EKİN DURAN
eduran@ekonomist.com.tr
Kurumsal kültürünü tanımlayan değerlerini, stratejik vizyonunun temel taşları olan ‘Danışman Banka’ ve ‘Basiretli Bankacılık’ ilkeleri üzerine inşa eden Alternatif Bank, güçlü muhabir banka ilişkileri, insan odaklı çalışma yaklaşımı ve uzman çalışanları sayesinde, iş hacmi ve finansal sonuçlar anlamında her geçen dönem daha iyi bir performans sergiliyor.
Bankanın büyüme yaklaşımının en önemli bileşenlerinden biri müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini sadece bankacılık ürünleri açısından ele almakla kalmayıp, tüm finansal süreçlerini analiz ederek onlara her alanda terzi usulü, hızlı ve rekabetçi çözümler sunmak.
Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, Türkiye ile Katar arasında köprü vazifesi görerek iki ülke arasındaki iş hacminin daha da artırılmasını hedeflediklerini söylüyor.
Gür, Alternatif Bank’ın hedefleri ve projeleri ile ilgili şu bilgileri veriyor:
Bankacılık sektörü içinde nerede konumlanmak istiyorsunuz?
Ölçeği ya da sektörü ne olursa olsun, büyüme hayalleri olan, ülkemiz için daha iyi bir geleceğe inanan, istihdam ve üretim ile ekonomimize katma değer sağlayan tüm işletmelerle çalışmaya hazırız ve uzun yol arkadaşları olmayı arzu ediyoruz.
Stratejik iş planımız içerisinde aynı zamanda ülkemizde iş yapmak isteyen Katarlı iş insanlarına ve Katar’da iş yapmak isteyen ihracatçılarımıza hissedarımızın gücünden yaralanarak destek sağlama ve ‘danışman banka’ kimliğimizle ihracatçının bankası olma hedefimiz yer alıyor.
Karşılıklı ticaret ve özel sektör yatırımlarını güçlendirme adına ne gibi katkılarda bulunuyorsunuz?
Öncelikle şu noktanın altını özellikle çizmek isterim; bizimle çalışsınlar ya da çalışmasınlar Katar’la ticaret yapmayı, Katar’a yatırım yapmayı veya oradaki yatırımcılarla tanışmayı isteyen tüm firmalarımız bize gelip rahatlıkla danışabilir.
Hissedarımızla birlikte oluşturduğumuz tecrübe ve bilgi birikiminin gücüyle kendilerine önemli katkılar sağlayacağımıza yürekten inanıyor, karşılıklı yatırımları artırmak için Katar ile Türkiye arasında bir köprü görevi görüyoruz. Her iki ülkedeki yatırımcılara yol göstererek, ticari ilişkilerin dinamizmini ve ölçeğini artırmaya olumlu katkı vermek için çalışıyoruz.
Bunun için somut neler yaptınız?
İlk adımı portföy yönetimi ekibimizi Doha’da kurarak attık. Ayrıca kadromuzda Katar’dan gelecek müşterilere ana dilleriyle hizmet veren ekiplerimiz bulunuyor. Bununla beraber Katar Riyali’nin ülkemizde alım-satım yapılan dövizler listesine eklenmesiyle, Katar Riyali cinsinden döviz işlemleri, ödemeler ve ihracat tahsilatları yapmaya başladık.
Banka olarak hissedarımızla birlikte, kurumsal bankacılık ve sermaye piyasaları için sınır ötesi işlemlerin gerçekleştirilmesi, ticari destek, özel bankacılık ve sendikasyon kredileri konusunda Türkiye ve bölge genelinde entegre hizmetler sunuyoruz. Katar – Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesinde etkin bir rol oynuyoruz.
İhracatın öneminin daha da arttığı bir dönem yaşıyoruz. İhracatın finansmanında neler yapıyorsunuz?
Ülke ihracatının artmasının ne kadar önemli olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, ihracatçılarımızın yanında olmayı çok önemsiyoruz. Bu kapsamda ihracatçı birlikleriyle de yakın temas içindeyiz. Müşterimiz olsun ya da olmasın bankamızın dış ticaret alanındaki bilgi ve tecrübesini düzenlediğimiz seminerler vasıtasıyla ihracatçı firmalarımızla paylaşıyoruz.
Bu amaçla mayıs ayında Akdeniz İhracatçı Birliği ile Mersin’de ilk seminerimizi düzenledik, İkincisini ise Ada-na’da sonbaharda gerçekleştirmeyi planlıyoruz. SMS ile gümrük vergisi ödeme, elektronik teminat mektubu gibi dış ticareti kolaylaştırıcı ürünlerle beraber ihracatçılarımıza yönelik ‘Dış Ticaret Danışman Hattımız’ da devreye girdi. Bu hatla beraber kendilerine her türlü teknik konuda destek olmayı hedefliyoruz. İşin finansman boyutunda ise ihracatçılara özel rekabetçi fiyatları sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Dış ticaret anlamında TİM ve benzeri örgütlerle ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?
Katar’da Türk ihracatçılarına pozitif yaklaşılan ve yeni yatırımların hız kazandığı bu dönemde, Com-mercial Bank ile birlikte finansal akışın sağlanması ve yatırımcı ilişkilerin yönetilmesinde önemli rol oynuyoruz. Bu anlayışla Ağustos 2018’de 71 bin ihracatçının temsilcisi olan TİM ile bir protokol imzaladık.
TİM üyesi müşterilerimiz ve grup firmalarına toplamda 6,1 milyar TL kredi sağlayarak, çalışma büyüklüğünü de 8 milyar TL’nin üzerine çıkardık. Bu yıl TİM üyesi müşterilerimize ayıracağımız 200 milyon dolar kaynakla çalışma büyüklüğünü daha da öteye taşımayı hedefliyoruz.
“60 SANİYEDE PARA TRANSFERİ”
Commercial Bank ile Alternatif Bank arasında para transferlerinin 60 saniyede yapılmasını sağlayan ve 7/24 hizmet sunan yeni bir altyapıyı hayata geçirdik.
Bu altyapı sayesinde Commercial Bank’ın dijital bankacılık uygulamalarını kullanan kişilerin her an IBAN ve isim bilgisi girerek, Alternatif Bank’ta TL hesabı olan kişilerin hesabına 60 saniye içinde aktarılacak şekilde kesintisiz ve hızlı para transferi yapmasını sağlıyoruz. Buna ek olarak yine Commercial Bank üzerinden Türkiye’deki diğer bankalara da aynı gün içinde hızlı şekilde transfer imkanı sunmaya başladık.
“KATAR’LA İŞBİRLİĞİNİN GELİŞMESİ ADINA ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”
Kaan Gür, iki ülke arasındaki iş hacmini artırmak adına çeşitli çalışmalar yaptıklarını söylüyor ve şu örnekleri veriyor.
- Commercial Bank’ın her yıl düzenlediği ve global finans kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirdiği Yatırımcı Analist Günü toplantısını Kasım 2018’de bankamızın yeni genel müdürlük binasında düzenlemesi oldu.
- Bir diğer çalışmamızda Commercial Bank’la birlikte nisan ayında, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi öncülüğünde, Türk girişim sermayesi fonlarıyla Katarlı yatırımcıları bir araya getirerek, potansiyel işbirliği fırsatlarını değerlendirmeye katkı sağladık. Doha’da Commercial Bank’ın genel merkezinde gerçekleşen etkinliğe, ülkemizden 4 farklı girişim sermayesi fonu ve Katarlı yatırımcılar katıldı.
- Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Commercial Bank ve Alternatif Bank’ı temsilen toplantıya katılan üst düzey yöneticilerle Katarlı yatırımcılar çeşitli sunumlar ve bire bir görüşmeler gerçekleştirdi.
- Mayıs ayı başında ise bir diğer müşterimizin Katar’da düzenlediği gayrimenkul roadshow’unda, Katarlı yatırımcılarla bir araya gelmesine aracılık ettik.
- Katar ve Türkiye’den yatırımcıların, iş adamlarının ve müşterilerin bir araya geldiği etkinlikler düzenliyoruz.
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