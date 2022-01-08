2021’i 7 milyar TL ciroyla kapatmaya hazırlanan Detaş Group’un CFO’su ve icra kurulu üyesi Osman Öcal, “2022’de önceliğimiz; ihracata yönelik katma değerli üretim olacak” diyor. Rotada Afrika ve Asya’ya ek olarak Avrupa ile Sırbistan, Rusya, Azerbaycan var.

Detaş Şirketler Grubu; Melih Karabacak ve Hakan Karabacak kardeşler tarafından 1990’lı yıllarda Ankara’da kuruldu. 2000’de grubun amiral gemisi olan Detaş Sac Demir Çelik Sanayii’nin faaliyete geçmesiyle Detaş markasının da temelleri atıldı.

Ana faaliyet alanı demir ticareti ve çelik hasır imalatı olan Detaş Şirketler Grubu’nun ürün yelpazesi; inşaat demiri, profil boru ve sac grubundan oluşuyor. Ciroda en büyük payı ise demir ticareti alıyor. Grup bünyesinde taahhüt şirketleri ve kamu ve özel sektöre yönelik yapımı devam eden işler de bulunuyor.

Genel merkezi Ankara/İncek’te yer alan Detaş; Ankara OSB, Hatay/Payas, Osmaniye, İzmit/Dilovası ve İzmir/Aliağa’da depo ve satış ofislerine de sahip. Karabük ve İzmir/Aliağa’da toplam yıllık 150 bin ton nervürlü çelik hasır üretim kapasiteli tesisleri de var.

Detaş Group CFO’su ve İcra Kurulu Üyesi Osman Öcal, her iki fabrikada da İsviçreli bir şirketten temin edilen ileri teknolojili makinelerin kullanıldığını söylüyor. Öcal, bu makinelerin Detaş’a özel üretilerek ithal edildiği bilgisini de veriyor.

CİRO VE KÂRDA İKİ KAT ARTIŞ

Detaş Şirketler Grubu, kurulduğu tarihten itibaren iş hacmini her yıl artırıyor. Osman Öcal, 2021’i de bütçe paralelinde, ton bazında satışları artırarak ve kapasite artışı yatırımlarını tamamlayarak kapattıklarını söylüyor.

Ciro ve kârın 2020’ye göre neredeyse iki katına çıktığını kaydeden Öcal, “Son dönemdeki belirsizliğe rağmen 2021’i grup olarak 6,5-7 milyar TL konsolide ciroyla kapatacağımızı öngörüyoruz” diyor.

Osman Öcal; dolar bazında değerlenen emtiaya karşın finansman tarafında TL borçlanmaya devam ederek kur hareketlerinden minimum etkilendiklerini de altını çiziyor.

Osman Öcal, kapasite artış ve arsa yatırımları dâhil 5 milyon Euro yatırım harcaması gerçekleştirdiklerini belirtiyor. Bu yatırımların öz kaynaklarla finanse edildiğine dikkat çeken Osman Öcal, “Burada temel hedefimiz; ihracata yönelik katma değerli ürünlerin üretimine öncelik vermek” diye konuşuyor.

ORTAKLIK VE YATIRIM PLANLIYOR

2022’ye, genel merkezini İstanbul’a taşıyarak başlayacak olan Detaş; bu hamleyle büyümede ivme yakalamayı hedefliyor. Ayrıca Hatay/Erzin ve Zonguldak/Filyos’ta tahsis edilen araziler için de yatırım planları var.

Orta-uzun vadede organik ve inorganik büyüme hedeflediklerini söyleyen Osman Öcal, yurtiçinde ve yurtdışında yeni ortaklıklar ve yatırımlar planladıklarına değiniyor. Öcal, “Önümüzdeki her yıl için reel büyüme hedefliyoruz” diyor.

“İHRACATIN CİRO İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 50 OLACAK”

“2022’de iç piyasa satış hedeflerinden taviz vermeden ihracata yönelik satış stratejileri geliştireceğiz. 2021’de inşaat demiriyle başlayan ve ürettiğimiz çelik hasırla devam eden ihracat çalışmalarımız; ağırlıklı Afrika ve Asya ülkelerine yapılıyor. 2022’de Avrupa ve Rusya’da satış ofisleri açmayı ve çelik hasır ihracatına başlamayı planlıyoruz.

2022 ve sonrasında mevcut pazarlara ek olarak Sırbistan ve Rusya’da satış ofisleri açmayı ve ortaklıklarla Avrupa’ya ihracatın hız kazanmasını planlıyoruz. Azerbaycan’daki yeni iş sahalarına yönelik ihracat da hedeflerimiz arasında. Amacımız; iç pazardaki güçlü duruşumuzla orantılı bir yurtdışı hacmi yakalamak. Orta ve uzun vadeli hedefimiz ise ihracatın cirodan aldığı payın en az yüzde 50’ye gelmesi yönünde.”