Axess 25. yılını kutluyor

Türkiye’de tüketicinin ödeme ve alışveriş alışkanlıkları yıllar içinde değişirken, Axess 2001’de başlayan yolculuğuyla hem bu dönüşümün kaydını tutuyor hem de şekillenmesinde önemli bir rol oynuyor. Bugün, yıllık ortalamada, Axess harcamalarının %37’si online gerçekleşirken, QR ödemeleri 3,5 kat büyüyor. 25 yılda ödeme teknolojilerini müşteri faydasına dönüştüren marka, şimdi yapay zekâ ve hiper kişiselleştirmenin yön vereceği yeni döneme hazırlanıyor.

Akbank’ın yeniliklerle dolu kartı Axess’in 25 yıllık yolculuğu, aynı zamanda Türkiye’de gündelik hayatın, ticaretin ve teknolojinin geçirdiği dönüşümün de hikâyesini anlatıyor. 2001 yılından bu yana ödemeler dünyası; cüzdanda taşınan fiziksel bir karttan mobil cihazlarda yaşayan dijital bir deneyime, standart kampanyalardan müşterinin ihtiyaçlarına göre şekillenen kişisel faydalara dönüştü.

Axess ise kullanıcılarının hayatında somut karşılık yaratan yeniliklerle bu dönüşümün öncülerinden biri oldu. Yüzbinlerce noktaya ulaşan üye işyeri ağı; “kaybolmayan”, “katlanan” ve ödeme yapmak için kullanılabilen chip-para ekosistemi, Türkiye’nin ilk anında kullanıma açılan dijital kredi kart özelliği ve mobil ve QR ödeme altyapısıyla Axess, bugüne dek birçok yeniliği müşterileriyle buluşturdu.

Axess’in 25 yıllık yolculuğu, yalnızca ödeme deneyimindeki dönüşümü değil; milyonlarca müşterisinin değişen alışveriş tercihlerini de gözlemleme imkânı sunuyor. Veriler, Türkiye’de tüketici davranışlarının nasıl değiştiğine dair dikkat çekici ipuçları sunuyor.

Axess verileri Türkiye’nin yeni harcama haritasını çiziyor

Axess üzerinden gerçekleşen milyonlarca işlem, Türkiye’de tüketicilerin önceliklerinin ve ödeme tercihlerinin nasıl değiştiğine ilişkin bir görünüm sunuyor.

Veriler, deneyim ve teknoloji odaklı harcamaların ağırlığının belirgin biçimde arttığını gösteriyor. Son beş yıllık işlem adetleri incelendiğinde en güçlü artış; seyahat, elektronik ile restoran ve yemek kategorilerinde görülüyor.

Dijital kanallara geçiş de son beş yılın en güçlü eğilimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Online harcamaların Axess’in bireysel toplam cirosundaki payı %40 seviyesine yaklaşırken, QR ile ödeme hacmi her yıl ortalama 3,5 kat büyüme gösteriyor.

Değişen bu tüketici tercihleriyle birlikte, Axess sunduğu geniş kampanya ekosistemiyle müşterilerine sağladığı finansal faydayı da artırmaya devam ediyor.

Bir yılda 4 milyar TL’yi aşan ödül

Axess, son bir yılda 2.000 adede varan kampanyasıyla müşterilerine toplam 4 milyar TL’yi aşan indirim ve chip-para kazandırdı. Kampanyalara olan ilgi her geçen yıl artarken, müşterilerin kampanyalara katılımı son 5 yılda 2 katına çıktı. Üstelik kampanyalardan kazanılan chip-paralar Axess’in kaybolmayan chip-para özelliği ile birikmeye devam ediyor. Bugün bireysel müşteriler arasında en fazla chip-para biriktiren Axesslinin hesabında 200 bin TL değerinde kaybolmayan chip-para bulunuyor.

25 yılda Axess sektörden ayrışan yenilikleri müşterileri ile buluşturdu

Bugün müşterilere sunulan bu geniş fayda ekosisteminin arkasında, Axess’in 25 yıllık yenilikçi birikimi bulunuyor.

Axess, 2001’de “kazançlı yaşam kartınız” mesajıyla hayata geçirildi. Markanın adı da müşteriyi dinleme yaklaşımının bir yansıması olarak “Akbank’ın sesi - AK-SES” fikrinden doğdu.

Axess, ilk yıllarından itibaren taksit ve chip-para olanaklarını geniş bir üye işyeri ağıyla buluşturarak kredi kartlarını yalnızca bir ödeme aracı değil, alışverişten daha fazla değer sunan bir araç haline getirdi.

Chip-paraların süre kısıtı olmadan biriktirilebilmesini sağlayan kaybolmayan chip-para özelliği ile birikim yapılmasını destekledi.

Mastercard iş birliğiyle Türkiye’de kredi kartlarında ‘Digital First’ programını hayata geçiren ilk, dünyada ise üçüncü banka olan Akbank, fiziksel kartın teslim edilmesini beklemeden dijitalden anında kullanılabilen Axess’i müşterileriyle buluşturdu. Aynı dönemde QR ile ödeme deneyimini devreye aldı.

“Chip-para ile Öde” özelliğiyle müşteriler, dönem içindeki fiziki ya da internet alışverişlerini mobil üzerinden kolayca chip-paralarıyla ödeyebilir hale geldi.

Axess ayrıca ödeme deneyiminin çevresel etkisini de tasarımın bir parçası olarak ele aldı. Türkiye’de, tüm kart plastiklerinde ve kartla birlikte gelen kâğıt ve zarflarda geri dönüştürülmüş materyaller kullanan ilk marka olurken, dijital ekstre ve dijital slip seçenekleriyle kâğıt kullanımını azalttı.

Bugün Axess deneyimi; katlanan chip-para, kartlar arasında chip-para transferi, dijital kart yönetimi gibi özelliklerle gelişmeye devam ediyor. Marka, önümüzdeki dönemde de değişen müşteri ihtiyaçlarına göre ayrışan faydalarla sektöre yön vermeyi sürdürecek.

Akbank Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Axess, 25 yıl önce ödeme deneyiminde yeni standartlar yaratmak hedefiyle yola çıktı. O günden bu yana müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını erkenden okuyarak, ödeme sistemleri ekosistemini birçok ilk ve yenilikle buluşturduk. Chip-para bu yaklaşımın en güçlü örneklerinden biri. Chip-parayı yalnızca üye iş yerlerindeki fiziki harcamalarda değil, müşterilerimizin tüm harcamalarında kullanabilecekleri bir değere dönüştürdük. Kaybolmayan, biriktirilebilen, hesaplar arasında aktarılabilen yenilikçi bir araç yarattık. Kartı ise fiziksel teslimatı beklemeden kullanılabilen dijital bir deneyim haline getirdik.

25 yıldır değişmeyen yaklaşımımız, ödeme teknolojilerini müşterilerimizin daha kolay, daha güvenli ve daha kazançlı bir finansal yaşam sürmesini sağlayacak şekilde geliştirmek. Son 5 yılda 2 kat artan kullanıcı hacmimiz, bu yaklaşımın müşteriler nezdinde de karşılık bulduğunu ortaya koyuyor.

Şimdi önümüzde yapay zekânın şekillendireceği yeni bir dönem var. Her bir Axesslinin ihtiyaçlarını ve tercihlerini anlayan ve buna göre şekillenen yeni nesil deneyimler tasarlıyoruz. Yapay zekâyı kullanarak doğru müşteriye, doğru anda, anlamlı olan faydayı sunabildiğimiz hiper kişiselleştirilmiş bir Axess deneyimine doğru ilerliyoruz. İlk 25 yılda ikonik yeniliklerle ödemeler dünyasının öncülüğünü üstlendik. Yeni dönemde de Axess’i alışveriş öncesinde doğru fırsatı bulan, ödeme sırasında süreci kolaylaştıran, sonrasında ise harcamayı yeniden değere dönüştüren bütünsel bir deneyim platformu olarak geliştirmeye devam edeceğiz.”

