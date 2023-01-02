Şirketlerin 2023 projeksiyonları

Pandeminin ardından toparlanma için büyük umut vadeden 2022 zor bir yıl oldu.

Rusya-Ukrayna savaşı ardından gelen gıda ve enerji krizi dünya ekonomilerini resesyona sürüklerken ihracat odaklı büyüyen Türkiye ekonomisi bu süreçten olumsuz etkilendi.

2022’nin son aylarında ihracattaki gerileme ve finansmana erişim sorunları gündeme otururken yılın geneline yüksek enflasyon damgasını vurdu.

Seçim ekonomisi ve yüksek enflasyon sorunlarıyla 2023 yılına giren şirketler tüm olumsuzluklara rağmen yatırımlarına devam edecek.

Krizi fırsata çevirmeye odaklanan şirketler üretimden sürdürülebilirliğe farklı alanlara yatırım yaparak fark yaratmaya çalışıyor.

Farklı sektörlerden 20 şirket, 2023 projeksiyonlarını Almanak özel sayısı için anlattı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.