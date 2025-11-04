ARA
  • Anasayfa
  • Emlak
  • Çanakkale'de hangi ilçeye kaç konut yapılacak? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi ayrıntıları

Çanakkale'de hangi ilçeye kaç konut yapılacak? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi ayrıntıları

'Yüzyılın Projesi' kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konutun ilçe dağılımları belli oldu. Çanakkale’de ise proje dahilinde hangi ilçelere kaç konut yapılacağı merak ediliyor. Peki, Çanakkale'de hangi ilçelerde kaç konut inşa edilecek?


Çanakkale'de hangi ilçeye kaç konut yapılacak? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi ayrıntıları

'Yüzyılın Konut Projesi' ile hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut için hazırlıklar sürüyor. Türkiye genelinde uygulanacak projede illere göre konut sayıları belirlenmeye başladı. Hesaplamalarda ise nüfus yoğunluğu, kira artış oranı ve konut talebi gibi veriler dikkate alındı.

Çanakkale'de kaç konut yapılacak?

Çanakkale'de kaç konut yapılacak?

Proje kapsamında Çanakkale'de 3 bin 276 konutun inşa edilmesi planlanıyor. Şehirde inşa edilecek konutların ilçe bazındaki dağılımı da netleşti.

Çanakkale'de hangi ilçede kaç konut yapılacak?

Çanakkale'de hangi ilçede kaç konut yapılacak?
SIRA NOİLİİLÇEPROJE ADIKONUT SAYISI
1ÇANAKKALEMERKEZÇANAKKALE MERKEZ 1350/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ1.350
2ÇANAKKALEAYVACIKÇANAKKALE AYVACIK 250/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ250
3ÇANAKKALEBİGAÇANAKKALE BİGA 450/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ450
4ÇANAKKALEBİGAÇANAKKALE BİGA KARABİGA 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ100

Detaylar netleşiyor

Detaylar netleşiyor
5ÇANAKKALEÇANÇANAKKALE ÇAN 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ300
6ÇANAKKALEEZİNEÇANAKKALE EZİNE 450/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ450
7ÇANAKKALEGELİBOLUÇANAKKALE GELİBOLU 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ300
8ÇANAKKALEYENİCEÇANAKKALE YENİCE KALKIM 76/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ76

Son başvuru tarihi ne zaman?

Son başvuru tarihi ne zaman?

Sosyal konut projesine başvurular 10 Kasım 2025 tarihinde başlayıp 17 Aralık 20225 tarihinde sona erecek. İlk kuralar ise Aralık ayında çekilecek.

Konutların 2027 yılının Mart ayında teslim edilmesi planlanıyor. Konutlar, 1+1 2+1 şeklinde inşa edilecek. 

500 bin konut projesinde fiyatlar açıklandı mı?

500 bin konut projesinde fiyatlar açıklandı mı?

Konutların satış fiyatlarının 1 milyon 800 bin liradan başlayacağı açıklandı. Proje kapsamındaki evlerin yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkânıyla alıcılara sunulması öngörülüyor.

Aylık taksitlerin ise İstanbul’da ortalama 7 bin 313 liradan, diğer illerde ise 6 bin 750 liradan başlaması planlanıyor.

Başvuru şartları neler?

Başvuru şartları neler?

Projeye başvuru şartları da belli oldu. Buna göre, 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve kendi adına ya da eşi ile çocukları adına tapuda konut kaydı bulunmayan herkes projeye başvuruda bulunabilecek.

Başvurularda aylık net gelir sınırlaması da var. Başvuru yapacakların İstanbul'da 145 bin lirayı, geri kalan illerde ise 127 bin lirayı geçmemesi gerekiyor. 

Konut projesinde özel kontenjan kimlere ayrılacak?

Konut projesinde özel kontenjan kimlere ayrılacak?

Proje kapsamında şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve üç ya da daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjan sağlanacak.

Bu doğrultuda; şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gaziler için yüzde 5, üç ve üzeri çocuğa sahip aileler için yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençler için ise yüzde 20 oranında kontenjan ayrılması planlanıyor.
