Projeye başvuru şartları da belli oldu. Buna göre, 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve kendi adına ya da eşi ile çocukları adına tapuda konut kaydı bulunmayan herkes projeye başvuruda bulunabilecek.

Başvurularda aylık net gelir sınırlaması da var. Başvuru yapacakların İstanbul'da 145 bin lirayı, geri kalan illerde ise 127 bin lirayı geçmemesi gerekiyor.