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Dolar güne nasıl başladı? 13 Mayıs yorumu

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 38,8010 seviyesinden işlem görüyor.

13 Mayıs 2025 | 09:52
Dolar güne nasıl başladı? 13 Mayıs yorumu

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının hemen üzerinde 38,7720'den tamamladı. 

Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 38,8010 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,4 yükselişle 43,1350'den ve sterlin/TL yüzde 0,2 primle 51,2410'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 101,6 seviyesinde bulunuyor.

ABD ve Çin'in karşılıklı gümrük vergilerini geçici olarak düşürme konusunda anlaşması küresel piyasalarda yüksek seyreden risk algısının azalmasına neden olurken, anlaşmanın ardından dolar diğer para birimlerine karşı değer kazandı.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de enflasyonun takip edileceğini belirtti.

 

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Alarko Holding'ten yeni şirket açıklaması
Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü tarihi açıklandı (2025)
Bu ay temettü dağıtacak 2 şirkette tarihler kesinleşti
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
13 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada yarın temettü dağıtacak 4 şirket var
Bu hafta temettü dağıtacak 5 şirket
53 şirkette ilk çeyrek net kâr beklentileri
Geçen yıl halka arz olan şirketten ilk çeyrek değerlendirmesi
12 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Yüzde 4'ten yüzde 2645'e... Geçen hafta bedelsiz kararı duyuran 8 şirket
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