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Dolar güne nasıl başladı: 23 Ocak dolar yorumu

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 35,6630 seviyesinden işlem görüyor.

23 Ocak 2025 | 10:08
Dolar güne nasıl başladı: 23 Ocak dolar yorumu

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 35,6460'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 35,6630'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 37,1250'den, sterlin/TL yatay seyirle 43,9310'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 108,3 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin izleyeceği politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin belirsizliklere karşın, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yapay zeka yatırımları ve yeni yönetimin Çin'e karşı henüz kapsamlı tarifeler uygulamamasının risk iştahını desteklemesiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

ABD'de yeni yönetimin uygulayacağı politikaların ülkede enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişeler varlığını korurken, bu durum ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Merkez Bankası (Fed) arasında politika uyuşmazlığına yol açabileceğine yönelik kaygıları artırıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın tamamında 2 faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerin öne çıktığını kaydeden analistler, fiyatlamaların bankanın haziran ayında yüzde 90 ihtimalle faiz indirimi yapacağı yönünde oluştuğunu belirtti.

Yurt içinde gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmesini bekliyor.

Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, TCMB'nin faiz kararı, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesinin destek, 109 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti. AA

 

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Tofaş (TOASO) bilanço tarihi belli oldu
Mavi Giyim'den (MAVI) SPK başvurusu
Türk Traktör’den (TTRAK) sermaye tavanı artırımı kararı
SPK ve Borsa İstanbul'dan dolandırıcılık uyarısı var
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var
Akfen İnşaat (AKFIS) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
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