KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2025 KPSS sonuç sorgulama sayfası

7 Eylül 2025 tarihinde sona eren 2025-KPSS A Grubu "Genel Yetenek-Genel Kültür" oturumunun sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Sınav maratonunu tamamlayan binlerce adayın gözü, sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmiş durumda.
2025 KPSS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025-KPSS A Grubu "Genel Yetenek-Genel Kültür" sınavına giren adaylar için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruya göre, merakla beklenen sınav sonuçları 10 Ekim 2025 Cuma günü ilan edilecek. Böylece, adayların heyecanlı bekleyişi, belirlenen bu tarihle birlikte sona erecek.
KPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
ÖSYM tarafından açıklanan KPSS sonuçları, adayların kolayca erişebilmesi için dijital ortamda yayımlanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresini ve mobil uygulamalarını kullanabilecek.
Sonuç Belgesi ve İçeriği
Sınav sonuç belgesine erişim için adayların, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları yeterli olacak. Sonuç belgelerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ile KPSS puanları yer alacak. Önemli bir not olarak, sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine posta yoluyla gönderilmeyecek. İnternet sayfasında ilan edilen sonuçlar, tebliğ hükmünde kabul edilecek.
Öte yandan, ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak için "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi"ni de hizmete sundu. Bu amaçla kullanılan sistem, sınav sonuç belgelerinin en alt kısmına basılan özel bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" ile çalışıyor.
KPSS ALAN BİLGİSİ NE ZAMAN?
13 Eylül tarihinde yapılacak olan ilk oturumda; Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarından sınav yapılacak.
Yine 13 Eylül günü saat 14:45'te başlayacak ikinci oturum ise Hukuk, İktisat ve Maliye alanlarını kapsayacak.
14 Eylül Pazar günü sabah saat 10:15'te başlayacak olan son oturumda ise adaylar, İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarındaki soruları yanıtlayacak.