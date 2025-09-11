KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2025 KPSS sonuç sorgulama sayfası

Sonuç Belgesi ve İçeriği

Sınav sonuç belgesine erişim için adayların, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları yeterli olacak. Sonuç belgelerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ile KPSS puanları yer alacak. Önemli bir not olarak, sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine posta yoluyla gönderilmeyecek. İnternet sayfasında ilan edilen sonuçlar, tebliğ hükmünde kabul edilecek.

Öte yandan, ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak için "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi"ni de hizmete sundu. Bu amaçla kullanılan sistem, sınav sonuç belgelerinin en alt kısmına basılan özel bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" ile çalışıyor.