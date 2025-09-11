Avrupalıların ortalama ömrü 81,7 yıla çıktı: Yaşamın en uzun olduğu ülke

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ortalama yaşam süresi 81,7 yıla ulaştı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2024 yılında ortalama yaşam sürelerine ilişkin verileri yayımladı.
- Verilere göre, AB ülkelerinde geçen yıl ortalama yaşam süresi bir önceki yıla kıyasla 0,3 yıl artarak 81,7 yıla yükseldi.
- AB ülkelerinde en uzun ortalama yaşam süresi 84,1 yıl ile İtalya ve İsveç'te, 84 yıl ile İspanya'da, 83,5 yıl ile Lüksemburg'da ve 83,3 yıl ile Malta'da belirlendi.
- Yaşam süresi Fransa'da 83,1 yıl, Almanya'da 81,5 yıl.
- En düşük yaşam süreleri ise 75,9 yıl ile Bulgaristan'da, 76,6 yıl ile Romanya'da ve 76,7 yıl ile Letonya'da kaydedildi.