Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2025-2026 güz dönemi dersleri ne zaman başlar?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan takvime göre, üniversiteye yeni yerleşen öğrencilerin merakla beklediği e-Kayıt işlemleri tamamlandı. Üniversite adayları,5 Eylül tarihine kadar elektronik ortamda kayıtlarını gerçekleştirdi. Şimdi sırada üniversite derslerinin başlamasında...
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?
Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) genel kuralları çerçevesinde her üniversite kendi akademik takvimini belirliyor. Bu nedenle, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için pek çok üniversitede dersler eylül ayının son günleri veya ekim ayının ilk günlerinde başlayacak olsa da, tek bir açılış tarihi bulunmuyor.
Özellikle tıp gibi yoğun klinik uygulamalar gerektiren bölümler veya diğer fakülteler, farklı başlangıç ve bitiş tarihleri uygulayabiliyor. Bu durumun önüne geçmek için öğrencilerin en güncel ve doğru bilgiye, kayıtlı oldukları üniversitenin resmi internet sitesinde yer alan "Akademik Takvim" sayfasını düzenli olarak ziyaret ederek ulaşması büyük önem taşıyor.
Üniversitelerde Fakültelere Göre Farklı Başlangıç Tarihleri
Üniversite açılış tarihleri genellikle eylül sonu ile ekim başı arasında yoğunlaşsa da, her fakülte ve bölüm kendi akademik takvimine göre farklı tarihlerde eğitime başlayabiliyor. Öğrencilerin kendi bölümlerinin başlangıç tarihlerini kontrol etmeleri büyük önem taşıyor.
Akademik Takvimdeki Farklılıklar
Bazı fakülte ve bölümlerde uygulanan farklı başlangıç tarihleri şöyle sıralanabilir:
Tıp fakülteleri ve sağlık bilimleri bölümleri, yoğun klinik uygulamalar sebebiyle akademik yıla daha erken başlayabiliyor.
Mühendislik ve hazırlık sınıfları, üniversitelerin özel planlamalarına göre farklı takvimlere sahip olabiliyor.
Vakıf üniversiteleri, devlet üniversitelerine göre kendi akademik takvimlerini oluşturma konusunda daha esnek bir yapıya sahip.
Bu nedenle, her öğrencinin kendi fakültesinin resmi akademik takvimini yakından takip etmesi gerekiyor.
Bazı büyük üniversitelerin açıkladığı başlangıç tarihleri şu şekilde:
Marmara Üniversitesi: Güz dönemi 22 Eylül 2025 haftasında başlıyor.
Ankara Üniversitesi: Güz dönemi 22 Eylül 2025 tarihinde başlayacak.
İstanbul Üniversitesi: Güz yarıyılı 29 Eylül 2025 tarihinde başlıyor.
ODTÜ: Dersler 29 Eylül 2025 tarihinde başlayacak.