Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2025-2026 güz dönemi dersleri ne zaman başlar?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) genel kuralları çerçevesinde her üniversite kendi akademik takvimini belirliyor. Bu nedenle, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için pek çok üniversitede dersler eylül ayının son günleri veya ekim ayının ilk günlerinde başlayacak olsa da, tek bir açılış tarihi bulunmuyor.

Özellikle tıp gibi yoğun klinik uygulamalar gerektiren bölümler veya diğer fakülteler, farklı başlangıç ve bitiş tarihleri uygulayabiliyor. Bu durumun önüne geçmek için öğrencilerin en güncel ve doğru bilgiye, kayıtlı oldukları üniversitenin resmi internet sitesinde yer alan "Akademik Takvim" sayfasını düzenli olarak ziyaret ederek ulaşması büyük önem taşıyor.