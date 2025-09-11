ARA
Yabancı geçen hafta borsada ne yaptı?

Yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Eylül haftasında net 523,2 milyon dolarlık hisse senedi, 785,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 7,0 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektörler varlığı sattı. Böylece Mart sonundan bu yana en büyük hisse satışı kaydedildi.


Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 523,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Eylül haftasında net 523,2 milyon dolarlık hisse senedi, 785,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 7,0 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektörler (ÖST) varlığı sattı.

Böylece Mart sonundan bu yana en büyük hisse satışı kaydedildi.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 29 Ağustos haftasında 34 milyar 466,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 5 Eylül haftasında 32 milyar 426,1 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 15 milyar 503,8 milyon dolardan 14 milyar 483,9 milyon dolara, ÖST stokları ise 844,9 milyon dolardan 835,4 milyon dolara indi.

