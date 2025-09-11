Tekfen Holding'den, Can Holding operasyonu sonrası KAP'a açıklama

Tekfen Holding, bugün Can Holding'e yönelik düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı. Tekfen Holding'den bugün (11 Eylül) KAP'a yapılan bildirim şöyle:

11.09.2025 günü sabah 08:00 sularında basın yayın organlarında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; Can Holding ve bünyesindeki 121 şirketin malvarlığı değerlerine el konularak TMSF'nin kayyum olarak atandığı; ilgililer hakkında adli tedbir kararı verildiği ve bu konuda Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca basın açıklaması yapıldığı konusundaki haber ve gelişmelerden bilgi edinilmiştir.

Son durum itibariyle Şirketimiz sermayesi içinde Can Grubu şirketlerinden Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği AŞ'nin %11.36; MCN Gayrimenkul Yatırım AŞ'nin %4.48, KCN Gayrimenkul Yatırım AŞ'nin %1.72 oranında payları olup, Can Grubu şirketlerinin Şirketimiz sermayesindeki pay oranları toplamı %17.56'dır.

Açıklamamız saati itibariyle; Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yukarıdaki basın açıklaması kapsamında söz konusu hisselere veya Şirketimiz tüzel kişiliğine uygulanan herhangi bir tedbir ve benzeri yaptırım bulunmamaktadır. Şirketimizin, yürütülen soruşturma kapsamında yer aldığına dair herhangi bir bilgi veya açıklama bulunmamaktadır. Gelişmeler hakkında kamuoyuna derhal bilgi verilecektir.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamasıyla 121 şirketin mal varlığına el konuldu, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.