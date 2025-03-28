ARA
DOLAR
38,01
0,14%
DOLAR
EURO
41,00
0,02%
EURO
GRAM ALTIN
3762,74
0,87%
GRAM ALTIN
BIST 100
9494,29
-1,23%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Dolar güne nasıl başladı? 28 Mart yorumu

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 38,0150 seviyesinden işlem görüyor.

28 Mart 2025 | 10:16
Dolar güne nasıl başladı? 28 Mart yorumu

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altından 37,9560'tan tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 38,0150 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 41,0010'dan ve sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 49,1990'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 104,3 seviyesinde.

ABD'de gelecek hafta açıklanacak tarife kararları öncesi ticaret savaşlarının daha da şiddetlenebileceği endişesi varlık fiyatlamalarında öne çıkarken, gözler bugün ABD’de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verisine çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi ve ticaret politikaları, küresel ölçekte belirsizlik kaynağı olmaya devam ederken, ülkelerden gelebilecek olası misillemeler piyasalarda risk algısının yüksek kalmasına neden oluyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri sözle yönlendirmelerine devam ederken, Boston Fed Başkanı Susan Collins, Trump yönetiminin getirdiği tarifelerin ABD'de enflasyonu hızlandıracağını ancak bu etkinin ne kadar kalıcı olacağının belirsiz olduğunu ifade ederek, "Yakın vadede gümrük vergilerinin enflasyonu artırması kaçınılmaz görünüyor." dedi.

Enflasyonist baskının daha uzun süreli olma riski bulunduğunu vurgulayan Collins, fiyatların ne kadar etkileneceğinin büyük ölçüde tarifelerden etkilenen ülkelerin tepkilerine ve alınan önlemlere bağlı olacağını söyledi.

Richmond Fed Başkanı Tom Barkin ise Trump yönetiminin ithal otomobillere getirdiği yüzde 25'lik verginin tamamının tüketicilere yansıyacağını düşünmediğini vurguladı.

Barkin şirketlerin fiyatlandırma ve kar marjları konusunda zor kararlar almak zorunda kalacağına işaret etti.

Bu gelişmelerin ışığında para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimini temmuz ayında yapacağı ihtimali yüzde 86'ya yükselirken, bankanın yıl genelinde ise toplam 2 faiz indirimi yapacağı öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE), Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, İngiltere'de büyüme ve Almanya'da işsizlik oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 104 seviyesinin destek, 105'in direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 3762,74 0,87%
  • ALTIN ONS 3079,1 0,73%
  • BIST 100 9494,29 -1,23%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,458 -0,392%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43281 0,15063%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 83,76 -0,3181%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,0094 0,1416%
  • EURO/DOLAR 1,0787 -0,1273%
  • EURO/TURK LIRASI 41,0043 0,0151%
  • STERLIN/DOLAR 1,29536 0,03552%
Borsa Haberleri
Bugün 8 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada bugün temettü dağıtacak 8 şirket
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 17 şirket
Tüpraş temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar ödenecek?
Anadolu Grubu Holding (AGHOL) temettü kararını duyurdu
Sabancı Holding temettü kararını duyurdu
SPK'dan yeni bülten: 1 şirkete bedelsiz onayı
Doğuş Otomotiv temettü kararını duyurdu (2025)
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 13 şirket
İngiliz Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor
Yabancı yatırımcı geçen hafta ne kadar hisse sattı?
Borsada dün temettü açıklayan 16 şirket
KAP'a bildirildi: Temettü ve bedelsiz kararı kesinleşti
Erdemir Ereğli Demir Çelik ne kadar temettü dağıtacak?
26 Mart borsada gün sonu rakamları
GERİ
İLERİ
Bugün 8 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada bugün temettü dağıtacak 8 şirket
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 17 şirket
Tüpraş temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar ödenecek?
Anadolu Grubu Holding (AGHOL) temettü kararını duyurdu
Sabancı Holding temettü kararını duyurdu
SPK'dan yeni bülten: 1 şirkete bedelsiz onayı
Doğuş Otomotiv temettü kararını duyurdu (2025)
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 13 şirket
İngiliz Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor
Yabancı yatırımcı geçen hafta ne kadar hisse sattı?
Borsada dün temettü açıklayan 16 şirket
KAP'a bildirildi: Temettü ve bedelsiz kararı kesinleşti
Erdemir Ereğli Demir Çelik ne kadar temettü dağıtacak?
26 Mart borsada gün sonu rakamları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL