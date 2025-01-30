ARA
DOLAR
35,78
-0,05%
DOLAR
EURO
37,24
-0,16%
EURO
GRAM ALTIN
3191,30
0,66%
GRAM ALTIN
BIST 100
10120,06
0,43%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Dolar güne nasıl başladı: 30 Ocak yorumu

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 35,8040 seviyesinden işlem görüyor.

30 Ocak 2025 | 10:36
Dolar güne nasıl başladı: 30 Ocak yorumu

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 35,8002'den tamamladı. 

Dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 35,8040'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 37,3710'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 44,5260'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 107,9 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün faiz oranını sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını açıklamasının ardından varlık fiyatlarında karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararına çevrildi.

Dünya ekonomisi enflasyon-resesyon ikilimi arasında yol alırken, ABD'nin ticari ve ekonomik alanda atacağı adımların küresel ticaret üzerindeki olası etkilerine yönelik endişeler varlığını koruyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların enflasyonist baskı oluşturabileceği ve bu durumun Fed'in enflasyonla mücadelede elde ettiği kazanımları tehlikeye atabileceğine ilişkin kaygılar, fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Daha önce faiz indirimleri konusunda veri merkezli hareket edeceklerini açıklayan Fed, son 3 toplantıda gevşeme döngüsünü sürdürmesinin ardından, dün faiz indirimine ara verirken, ABD'de bugün açıklanacak büyüme verisinin Bankanın projeksiyonlarına ilişkin mesaj vermesi bekleniyor.

Banka, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Politika karar metninde, enflasyonun bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi.

Fed Başkanı Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında, politika duruşunun eskisine kıyasla önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olması ve ekonominin güçlü kalmaya devam etmesi nedeniyle politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını ifade etti.

İş gücü piyasası koşullarının soğuduğunu ve gücünü koruduğunu belirten Powell, enflasyonun ise bir miktar yüksek kalmaya devam etse de uzun vadeli yüzde 2 hedefine çok daha fazla yaklaştığını aktardı.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı ile ABD, Avro Bölgesi ve Almanya'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesinin destek, 108,5 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını bildirdi. AA

 

İlgili Haberler
Altın fiyatları güne nasıl başladı: 30 Ocak gündemi
Altın fiyatları güne nasıl başladı: 30 Ocak gündemi
0
  • ALTIN GRAM - TL 3191,3 0,66%
  • ALTIN ONS 2773,98 0,69%
  • BIST 100 10120,06 0,43%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,488 -0,56%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,44119 -0,12197%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 98,01 -0,7768%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,7824 -0,0498%
  • EURO/DOLAR 1,0406 -0,0418%
  • EURO/TURK LIRASI 37,2358 -0,1605%
  • STERLIN/DOLAR 1,24405 0,01246%
Borsa Haberleri
Ford Otomotiv'den (FROTO) bedelsiz açıklaması var
JPMorgan, Türk hisselerinde tavsiye artırdı, bir hisseyi CEEMEA Top 10 listesine ekledi
Reeder'dan KAP'a elektrikli araç bilgilendirmesi
Seranit Granit (SERNT) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
Türk Traktör (TTRAK) bilanço tarihi belli oldu
Girişim Elektrik'ten (GESAN) ihale açıklaması
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket (29 Ocak)
Garanti BBVA'dan bilanço değerlendirmesi
Borsanın yeni şirketinden ihale açıklaması
Halka arzda talep toplama başladı
DeepSeek nedir? Neden küresel piyasaları etkiledi?
Borsa İstanbul'da gong Mopaş için çaldı
DeepSeek piyasaları nasıl etkiledi? Bundan sonrası için tahminler ne?
Yabancı yatırımcılar BİST’e geri dönecek mi?
Halka arzında talep toplama başladı: 'Hedefimiz kurulu gücümüzü 2 katına çıkarmak'
GERİ
İLERİ
Ford Otomotiv'den (FROTO) bedelsiz açıklaması var
JPMorgan, Türk hisselerinde tavsiye artırdı, bir hisseyi CEEMEA Top 10 listesine ekledi
Reeder'dan KAP'a elektrikli araç bilgilendirmesi
Seranit Granit (SERNT) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
Türk Traktör (TTRAK) bilanço tarihi belli oldu
Girişim Elektrik'ten (GESAN) ihale açıklaması
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket (29 Ocak)
Garanti BBVA'dan bilanço değerlendirmesi
Borsanın yeni şirketinden ihale açıklaması
Halka arzda talep toplama başladı
DeepSeek nedir? Neden küresel piyasaları etkiledi?
Borsa İstanbul'da gong Mopaş için çaldı
DeepSeek piyasaları nasıl etkiledi? Bundan sonrası için tahminler ne?
Yabancı yatırımcılar BİST’e geri dönecek mi?
Halka arzında talep toplama başladı: 'Hedefimiz kurulu gücümüzü 2 katına çıkarmak'
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL