5 yılda eğitim için 2,4 milyon kişi il değiştirdi

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası, aileler ve öğrenciler üniversite tercihi için araştırmalara başladı. Bu kapsamda, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirler, köklü ve büyük üniversiteleriyle yüz binlerce öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Üniversite ya da diğer kurumlar için yapılan bu göçler, "eğitim sebebiyle yapılan göç" olarak tanımlanıyor.