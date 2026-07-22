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Dolar ve euro bugün ne kadar? 22 Temmuz 2026 güncel döviz kurları

Döviz piyasalarında yaşanan son gelişmeler, 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü yatırımcıların ve vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Dolar ve euro kurundaki güncel seviyeler merak edilirken, piyasalardaki son durum yakından takip ediliyor. Peki, dolar kaç TL oldu? Euro bugün ne kadar? İşte 22 Temmuz 2026 güncel dolar ve euro fiyatları...

Ekonomist
Ekonomist
Dolar ve euro bugün ne kadar? 22 Temmuz 2026 güncel döviz kurları

Dolar ve euro kuru, 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü yatırımcılar ile döviz alım satımı yapacak vatandaşların yakın takibinde bulunuyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle döviz kurlarındaki güncel seviyeler merak edilirken, dolar ve euronun alış-satış fiyatları araştırılıyor. Peki, dolar bugün kaç TL oldu? Euro ne kadar? İşte 22 Temmuz 2026 güncel dolar ve euro kuru...

1 22 Temmuz 2026 dolar ne kadar?

22 Temmuz 2026 dolar ne kadar?

Dolar bugün saat 09:29 itibarıyla 47,2104 (alış), 47.2196'dan (satış) işlem görüyor.

2 22 Temmuz 2026 euro ne kadar oldu?

22 Temmuz 2026 euro ne kadar oldu?

Euro bugün saat 09:29 itibarıyla 53,8776 (alış), 53.9069'dan (satış) işlem görüyor.
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