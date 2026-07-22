Dolar ve euro bugün ne kadar? 22 Temmuz 2026 güncel döviz kurları

Dolar ve euro kuru, 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü yatırımcılar ile döviz alım satımı yapacak vatandaşların yakın takibinde bulunuyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle döviz kurlarındaki güncel seviyeler merak edilirken, dolar ve euronun alış-satış fiyatları araştırılıyor. Peki, dolar bugün kaç TL oldu? Euro ne kadar? İşte 22 Temmuz 2026 güncel dolar ve euro kuru...