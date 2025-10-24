ARA
Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 24 Ekim 2025

24 Ekim Cuma sabahında döviz piyasaları hareketli seyrini sürdürüyor. Yatırımcılar ve tasarruf sahipleri dolar ve euronun anlık kur değişimlerini takip ediyor.


24 Ekim Cuma sabahında döviz piyasalarında işlemler başladı. Güne başlarken yatırımcılar ve vatandaşlar, dolar ile euronun güncel seviyelerine odaklandı.  İşte 24 Ekim 2025 Cuma günü dolar ve euro fiyatları...

İstanbul serbest piyasada dolar 42,0620 liradan, euro 48,8580 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 42,0600 liradan alınan dolar, 42,0620 liradan satılıyor. 48,8560 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,8580 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,9840, euronun satış fiyatı ise 48,8990 lira olmuştu.

