ARA
DOLAR
42,04
0,19%
DOLAR
EURO
48,68
0,31%
EURO
GRAM ALTIN
5412,42
-0,32%
GRAM ALTIN
BIST 100
10892,90
0,51%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Döviz
  • Dolar ve Euro güne nasıl başladı? (31 Ekim 2025)

Dolar ve Euro güne nasıl başladı? (31 Ekim 2025)

31 Ekim Cuma sabahı itibarıyla döviz piyasalarında dalgalı seyir sürerken, haftanın son işlem gününde dolar ve euronun güncel kurları yatırımcılar ile vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.


Dolar ve Euro güne nasıl başladı? (31 Ekim 2025)

Haftanın son işlem gününde döviz piyasaları yeniden hareketlendi. 31 Ekim 2025 Cuma sabahı itibarıyla dolar ve euronun güncel kurları, güne hazırlanan yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 31 Ekim 2025 Cuma günü itibarıyla dolar ve euro fiyatlarında son durum...

Serbest piyasada 42,0190 liradan alınan dolar, 42,0210 liradan satılıyor. 48,6370 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,6390 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,9830, euronun satış fiyatı ise 48,7200 lira olmuştu.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL