Dolar ve euro ne kadar oldu? 7 Mart 2026 güncel döviz kurları

Döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların yakın takibinde kalmayı sürdürüyor. Küresel gelişmeler ve yurt içi dinamiklerin etkisiyle kurlardaki son durum merak edilirken, dolar ve euro fiyatları araştırılıyor. Peki, 9 Mart 2026 itibarıyla dolar/TL ve euro/TL kaç TL’den işlem görüyor? İşte döviz piyasasında güncel seviyeler…
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 44,0830 liradan, euro 51,0180 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 44,0810 liradan alınan dolar, 44,0830 liradan satılıyor. 51,0160 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 51,0180 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 44,0620, euronun satış fiyatı ise 50,9710 lira olmuştu.