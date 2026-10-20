20 Ekim 2026 Salı günü dolar ve euro fiyatlarındaki son gelişmeler, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde döviz piyasasında yaşanan fiyat hareketleri dikkatle izlenirken, dolar ve euronun güncel alış ve satış fiyatları da araştırılıyor.

Peki, bugün dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 20 Ekim 2026 Salı güncel dolar ve euro fiyatları...