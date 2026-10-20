Yarısı Bizden Kampanyası'nda süre uzatıldı! Finansman desteği için son tarih ne zaman?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla hayata geçirilen ve riskli yapılarını yenilemek isteyen vatandaşlara hibe, kredi ve taşınma desteği sağlayan Yarısı Bizden Kampanyası'na başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu.

Kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını da kaydeden Bakan Kurum, kampanya için son başvuru tarihinin 31 Aralık 2027 olarak belirlendiğini ifade etti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Bakan Murat Kurum, kampanyaya ilişkin bazı bilgileri de paylaştı.

Vatandaşlara 1 milyon TL'den fazla finansman desteği veriliyor

İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla 22 Şubat 2024'te yürürlüğe giren Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında vatandaşlara 1 milyon 875 bin TL'ye kadar finansman desteği sağlanıyor.

Bina bazlı dönüşümde ne kadar destek veriliyor?

Bina bazlı dönüşüm kapsamında her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği sunuluyor. Böylece konut başına sağlanan toplam destek 1 milyon 875 bin TL'ye ulaşıyor. Vatandaşlar, evlerini yüklenici firmalar aracılığıyla yeniden inşa ettirebiliyor.

İş yerleri için ise 437 bin 500 TL hibe, 437 bin 500 TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Bu kapsamda iş yerleri de yüklenici firmalar tarafından yeniden inşa ediliyor.

Alan bazlı dönüşümde destek tutarı ne kadar?

Alan bazlı dönüşüm kapsamında 875 bin TL hibe ve 125 bin TL taşınma desteği sağlanıyor. Bu modelde inşaat çalışmalarını TOKİ veya Emlak Konut üstleniyor.

Sağlanan hibe tutarı, bina maliyetinden düşülüyor. Geriye kalan borç ise uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.