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Yurt dışı üretici fiyatları eylül ayında yükseldi!

TÜİK, eylül dönemine ait Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) sonuçlarını yayımladı. Açıklanan verilere göre, yurt dışı üretici fiyatlarında eylül ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,82, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 33,64 artış kaydedildi.

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Yurt dışı üretici fiyatları eylül ayında yükseldi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Eylül ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. 

Buna göre, YD-ÜFE 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,82, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,69, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,64 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 32,82 artış gösterdi.

Yurt dışı üretici fiyatları eylül ayında yükseldi!-1

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık artış gösterdi

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 44,35, imalatta yüzde 33,45 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ara mallarında yüzde 32,87, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 28,97, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 29,82, enerjide yüzde 130,31, sermaye mallarında ise yüzde 20,66 artış yaşandı.

Yurt dışı üretici fiyatları eylül ayında yükseldi!-2

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 2,81 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,15, imalatta yüzde 2,81 artış yaşandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara mallarında yüzde 2,21, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,35, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,55, enerjide yüzde 15,45, sermaye mallarında yüzde 1,32 artış olarak gerçekleşti.

Yurt dışı üretici fiyatları eylül ayında yükseldi!-3
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Ekonomist
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