Merkez Bankası açıkladı: Türkiye'nin net uluslararası yatırım pozisyonu açığı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Ağustos ayına ilişkin ağustos ayı uluslararası yatırım pozisyonu istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu, 2026 yılı Ağustos ayı itibarıyla -364,5 milyar dolar oldu.

Ağustos ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 6,1 oranında artışla 445,2 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 1,1 oranında azalışla 809,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Rezerv varlıklar 22,2 milyar dolar arttı

Rezerv varlıklar, 22,2 milyar dolar artarak 186,7 milyar dolar oldu. Varlık kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde, Doğrudan Yatırımlar yüzde 0,7 oranında artarak 82,4 milyar dolara ulaşırken, Finansal Türevler kalemi yüzde 51,9 oranında artarak 3,8 milyar dolar, Diğer Yatırımlar yüzde 1 oranında artarak 163,3 milyar dolar, bankaların yabancı para varlıkları ise yüzde 2 oranında azalarak 43,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Hisse Senetleri ve Yatırım Fonu Payları bir önceki aya göre arttı

Portföy yatırımları alt kalemlerinden Hisse Senetleri ve Yatırım Fonu Payları, bir önceki aya göre yüzde 6,8 oranında artarak 53,6 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde, Doğrudan Yatırımlar kalemi yüzde 2,9 oranında azalışla 225,9 milyar dolar, Portföy Yatırımları yüzde 2,8 oranında artarak 164,7 milyar dolar, Finansal Türevler kalemi yüzde 22,7 oranında azalarak 3,1 milyar dolar, Diğer Yatırımlar ise yüzde 1,3 oranında azalarak 416 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.