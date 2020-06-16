Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) geçen hafta açıkladığı verilere göre, mart ayında işsizlik oranı yüzde 13,2 olarak gerçekleşti.

DR. ORHAN KARACA

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Bu oran geçen yılın aynı ayındaki seviyesinin 0,9 puan altında kalıyor. Geçen yıl mart ayında işsizlik oranı yüzde 14,1’di. Mart ayında işsiz sayısı da geçen yılki düzeyinin epey altına indi.

Geçen yılın mart ayında 4,5 milyon olan işsiz sayısı, bu yılın aynı ayında yaklaşık 4 milyon olarak gerçekleşti.

Normalde işsizlikte düşüş iyi bir şeydir ama bu seferki düşüş epey garip gelişmelerin sonucunda ortaya çıkmış durumda.

İşsizlikteki düşüş istihdamdaki artıştan değil, işgücündeki olağanüstü gerilemeden kaynaklanıyor. Geçen yılın mart ayında 27,8 milyon olan istihdam, 1,7 milyona yakın düşüşle, bu yılın aynı ayında 26,1 milyona geriledi.

Fakat aynı dönemde işgücünün 2,2 milyon kişi düşerek 32,3 milyondan 30,1 milyona inmesi, istihdam düşerken işsizlikte de düşüş yaşanmasını sağlamış bulunuyor.

İşgücünde nasıl olup da böyle bir düşüş yaşandığını açıklamak çok güç görünüyor. Bunda koronavirüs krizi nedeniyle işsiz kalanların karantina önlemleri nedeniyle iş arayamamasının etkisi olabilir.

Mart ayı verileri şubat, mart ve nisan aylarında haftalık olarak düzenlenen anketlere dayanıyor ve bu dönemin yarısı koronavirüs salgınına denk geliyor.

Ancak işgücündeki yavaşlamanın çok daha önce başlaması bu gelişmede başka faktörlerin de rolü olduğunu düşündürüyor. Öte yandan önümüzdeki aylarda bu düşüş süreceğe de benziyor.