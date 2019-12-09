İhracat yerinde saymayı sürdürüyor
Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye kasım ayında 15,5 milyar dolarlık ihracat ve 17,6 milyar dolarlık da ithalat yaptı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Geçen yılın aynı ayında ihracat yine 15,5 milyar dolar ithalat ise 16,2 milyar dolardı.
Buna göre kasım ayında ihracatta değişim olmazken ithalat ise yüzde 9,2 artış gösterdi. Bu arada dış ticaret açığı ise yüzde 219,4’lük artışla 0,7 milyar dolardan 2,1 milyar dolara çıktı.
İthalatta ağustos ayından beri ufak da olsa artış var ve bu artış ekonomide üçüncü çeyrekte başlayan cılız büyümeyle uyumlu. İhracat ise tersine ağustos ayından bu yana iyice yerinde saymaya başladı.
Hal böyleyken ihracatın nasıl olup da “Gösterge”nin ilk sayfasındaki yazıda belirttiğimiz gibi ekonomik büyümeye destek verdiğini merak etmiş olabilirsiniz.
Burada işin sırrı fiyat kırarak daha fazla miktarda ürün ihraç edilmesinde yatıyor. Yani ihracat nominal olarak artmazken reel olarak artıyor.
İşin kötüsü sadece mal ihracatında değil hizmet ihracatında da benzer bir durum var. Bu yıl turizmde 2014 yılındaki 34,3 milyar dolarlık gelir rekoruna yaklaşacak gibiyiz.
Ama 2014’teki o gelir 41,4 milyon ziyaretçiden elde edilmişken bu yıl aynı gelire 51 milyondan fazla ziyaretçiyle ulaşacağız.
İktisatçılar bu tür büyümeye “yoksullaştıran büyüme” adını veriyor. Çünkü burada daha fazla çalışıp daha az gelir elde etmek gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bunun da çok istenen bir durum olmadığı açık.
Bu arada dış ticaret açığındaki artışın ise cari işlemler dengesinin yakında yeniden bozulmaya başlayacağına işaret ettiğini belirtelim.
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