Kışın habercisi tezgahlara çıktı: Kilosu 400 liradan satılıyor

Yabani alıç satan Erkan Güldağ ise ürünün yılda bir kez yetiştiğini ifade ederek, "Yumuşanımız, alıcımız var. Yılda bir kere yetişir. Her dağda 3-4 ağaç bulunuyor. O ağaçlardan 20 ila 40 kilo kadar toplayıp getirir, burada tezgahlarda satarız.

Normalde kilosu 400 lira, bardakla alanlara 50 liradan veriyoruz. Bazen öğrenci arkadaşlarımız geliyor, ücretsiz de veriyoruz. Tadımlık olarak da ikram ediyoruz. Herkesi tezgahımıza bekleriz" diye konuştu.