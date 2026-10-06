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Japonya'da milyonlarca müşterinin verisi sızdı: Hükümet durum ciddi dedi

Japonya'da Citizen Watch, GMO ve Mr Max gibi dev şirketlerin sunucularına düzenlenen siber saldırılarda milyonlarca müşterinin kişisel verileri sızdırıldı; Japon hükümeti yaşanan gelişmeleri son derece ciddi olarak nitelendirdi.

Edip Üçok
Edip Üçok
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Japonya'da milyonlarca müşterinin verisi sızdı: Hükümet durum ciddi dedi

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya'da Citizen Watch, GMO Research & AI ve Mr Max Holdings gibi önde gelen şirketlerin sunucularına düzenlenen siber saldırılar sonucunda milyonlarca müşterinin kişisel verileri sızdırıldı. 

Perakende şirketi Mr Max Holdings yaklaşık 1,7 milyon müşterisinin e-posta ve telefon bilgilerinin sızdığını duyururken, GMO Research & AI şirketinin anket platformu infoQ'dan 948 bin 500 üyenin kişisel verileri ve şifrelenmiş parolaları çalındı. 

Ünlü saat üreticisi Citizen Watch ise anlaşmalı olduğu bir tedarikçinin sunucusu üzerinden yaklaşık 100 bin müşterisinin isim, adres, telefon, banka hesabı ve kredi kartı bilgilerinin sızmış olabileceğini bildirdi. 

Japonya Kabine Başsekreteri Minoru Kihara yaşanan gelişmeleri son derece ciddi olarak değerlendirdiklerini ve hasarın boyutunu belirlemek üzere inceleme başlatıldığını açıklarken, saldırıya uğrayan şirketler hizmetlerini geçici olarak durdurarak siber güvenlik soruşturması başlattı.

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