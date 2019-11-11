İhracatta işler iyi gitmiyor
Türkiye ekim ayında 15,7 milyar dolarlık ihracat ve 17,4 milyar dolarlık ithalat yaptı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Ekim ayında ihracat geçen yılın aynı ayındaki düzeyine çok yakın çıktı ve yüzde 0,1 düştü. Bu ayda ithalat ise geçen yıla göre yüzde 7,8 arttı.
Geçen yılın ekim ayında 0,5 milyar dolar olan dış ticaret açığı ise bu yılın aynı ayında neredeyse üçe katlanıp 1,8 milyar dolara çıktı.
İhracatta işler bu yıl iyi gitmiyor. Önceki aylarda çok düşük olan ihracattaki yıllık artış son iki ayda tamamen durdu. Eylül ayında sadece yüzde 0,3’lük artış vardı, yukarıda yazdığımız gibi, eylül ayında ise yüzde 0,1’lik düşüş yaşandı.
ABD’nin başını çektiği ticaret savaşları yüzünden bu yıl küresel ticarette ciddi bir yavaşlama var ve bu durum Türkiye’yi de olumsuz etkiliyor.
İç pazarda da işler iyi olmadığı için şirketlerimiz fiyat kırarak ihracatı arttırmaya çalışıyor ama bu yurtdışı pazarlarda daha fazla ürün satmalarını sağlasa da daha fazla gelir elde etmelerine imkan vermiyor.
Üç ay öncesine kadar düşüşte olan ithalat ise iç talebin iyice dibe vurduktan sonra yavaş yavaş hareketlenmeye başlamasıyla bu düşüşü durdurmuş durumda. İthalat yıllık bazda ağustos ayında yüzde 1,5 ve eylül ayında yüzde 1 artmıştı.
Bu artış ekim ayında biraz daha yükseldi. Ekim ayında özellikle tüketim malı ithalatındaki yüzde 25,1’lik artış dikkati çekiyor. Bu gelişmede faiz indirimi ve kampanyalarla özellikle otomotiv talebinin artmasının etkisi olabilir.
İthalattaki artış dış ticaret açığının da yükselmeye başlamasına yol açmış durumda. Bu da cari işlemler dengesinin yakında yeniden bozulmaya başlayabileceği anlamına geliyor.
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