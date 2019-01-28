IMF’den Türkiye’ye kötü haberler var
Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund: IMF), küresel ekonomiye ilişkin projeksiyonlarında bir güncelleme yaptı. Bu güncelleme aşağı yönlü oldu.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
IMF, geçen ekim ayında dünya ekonomisinin 2019’da yüzde 3,7 büyüyeceğini öngörmüştü. Şimdi ise bu oranın yüzde 3,5 olacağını öngürüyor. Bu da 2018’e göre biraz yavaşlamaya işaret ediyor.
Küresel ekonomide yavaşlama beklentisi, iç talepteki daralma nedeniyle resesyona girdiği tahmin edilen ve bu nedenle dış talebe daha fazla yüklenmek zorunda olan Türkiye için hiç iyi bir haber değil.
Üstelik, IMF’nin verilerine bakıldığında, küresel ekonomideki bu yavaşlama beklentisinin daha çok bizim temel ihracat pazarlarımızdan kaynaklandığı görülüyor.
Mesela önceki projeksiyona göre Euro Bölgesi’ne ilişkin büyüme tahmini 0,3 ve Rusya’ya ilişkin büyüme tahmini de 0,2 puan aşağı çekilmiş durumda. Bu durum Türkiye ekonomisinin 2019’da dış talepten fazla destek alamayacağını düşündürüyor.
IMF’den Türkiye’ye gelen kötü haberler bununla da bitmiyor. Bu güncellemede Türkiye’ye ilişkin veriler yok ama Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan Avrupa grubunda büyüme tahmininin 1,3 puan aşağıya çekildiği görülüyor.
Bu bölgedeki en büyük ekonomiyi Türkiye oluşturuyor ve IMF’nin notunda da bu revizyonun Türkiye’de beklenen daralmadan kaynaklandığı belirtiliyor.
Bu da ekim ayında Türkiye’nin 2019’da yüzde 0,4 büyüyeceği öngörüsünü yapan IMF’nin şimdi ciddi bir küçülme beklediği anlamına geliyor.
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