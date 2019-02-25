Konut satışlarında 2019 kötü başladı
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) tapu kayıtlarına dayanan verilerine göre, ocak ayında ülkemizde 72 bin 937 konut satıldı. Bu sayı geçen yılın aynı ayında satılan konut sayısının yüzde 24,8 altında kalıyor. Geçen yıl ocak ayında 97 bin 19 konut satılmıştı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Konut satışları geçen yıl biraz karışık bir seyir izlemişti. Faizlerdeki yükseliş talebi aşağı çekse de hükümetin vergi indirimi sayesinde düşüş sınırlı kalmıştı.
Böylece 2018’in tamamındaki konut satışı 2017 yılındaki düzeyinin sadece yüzde 2,4 altında kalarak 1 milyon 375 bin adet olarak gerçekleşmişti.
Ancak vergi indirimi hala sürmesine rağmen ocak ayında büyük bir düşüş yaşanması artık bu indirimin de fazla bir etkisi kalmadığını düşündürüyor. Aslında bu tür indirimler yeni talep yaratmaktan ziyade gelecekteki talebin öne çekilmesini sağladığı için bunda şaşacak bir şey de yok.
Konut satışlarının yeniden yükselişe geçmesi için artık yeni talebe ihtiyaç var ama bunun için de ekonominin geleceğine olan güvenin artması gerekiyor. Oysa şu anda tüketicinin ekonomiye güveni dipte seyrediyor.
Geçen yıl konut talebinde yaşanan düşüş inşaat sektörünü olumsuz etkiledi. TÜİK’in geçen hafta yayınladığı veriler 2018’de inşaat ruhsatı alınan daire sayısının yüzde 53,3 düşüşle 1 milyon 377 binden 643 bine indiğini gösteriyor.
Ancak daha önce yapımına başlanan konut sayısı oldukça yüksek olduğu için 2018’de iskana açılan daire sayısı yüzde 5,6 artarak 824 binden 871 bine çıktı. İskana açılan konut sayısı konjonktürden daha gecikmeli etkileniyor.
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