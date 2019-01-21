Merkez, faizde beklemeyi sürdürüyor
Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu (PPK), 2019 yılındaki ilk toplantısını geçen hafta yaptı. Bu toplantıdan para politikası faizinin sabit tutulması kararı çıktı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Böylece Merkez Bankası’nın bir hafta vadeli repo borç verme faiz oranı yüzde 24 seviyesinde kaldı.PPK’dan çıkan karar toplantı öncesindeki beklentilerle uyumlu sayılır. Çoğunluk bu toplantıdan faizin sabit tutulması kararının çıkmasını bekliyordu.
Ancak az sayıda olsalar da PPK’nın faiz indirimi yapabileceğini söyleyenler de vardı. Bunun gerisinde ise resesyona giren ekonomiyi desteklemek için Merkez Bankası’nın para politikasını gevşetebileceği düşüncesi yatıyordu.
Ancak ekonominin resesyona girmesine döviz kurlarındaki sıçramanın yol açtığı ve döviz kurlarının dafaizlerin seviyesine ne kadar hassas olduğu dikkate alınınca böyle bir indirimin ateşle oynamak olacağı gayet açık görünüyordu.
PPK üyeleri de böyle düşünüyor olsalar gerek ki ateşle oynamaya kalkışmadılar.Bütçedeki açık hedefi aştı PPK’nın 2019 yılı takviminde sekiz olağan toplantısı var. İkinci toplantı 6 Mart’ta yapılacak.
Ekonomideki gidişat böyle sürerse 6 Mart’taki toplantıdan da benzer bir karar çıkabilir. Üçüncü toplantı ise 25 Nisan’da olacak. 31 Mart’taki yerel seçimlerin sonrasına denk gelen bu toplantıdan nasıl bir karar çıkacağını öngörmek zor.
Bize kalırsa enflasyonun durumu para politikasını uzun bir süre sıkı tutmayı gerektiriyor. Ancak yerel seçimlerden sonra nasıl bir ortamla karşı karşıya kalacağımızı kestirmek pek kolay değil.
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