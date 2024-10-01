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'ABD, İran'ın İsrail'e karşı füze saldırısına hazırlandığına inanıyor'

CNN'nin haberine göre Beyaz Saray'dan bir yetkili, ABD'nin, İran'ın "İsrail'e karşı yakın zamanda balistik füze saldırısı başlatmaya hazırlandığına" inandığını söyledi.

01 Ekim 2024 | 17:19
Son Güncellenme: 01 Ekim 2024 | 17:57
'ABD, İran'ın İsrail'e karşı füze saldırısına hazırlandığına inanıyor'

CNN'nin haberine göre Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, ABD'nin, İran'ın "İsrail'e karşı yakın zamanda balistik füze saldırısı başlatmaya hazırlandığına" inandığını söyledi.

Haberde, "ABD, İran'ın İsrail'e karşı yakın zamanda balistik füze saldırısı başlatmaya hazırlandığına dair işaretler alıyor" ifadelerine yer verildi. Habere göre söz konusu yetkili, "İran'ın İsrail'e doğrudan bir askeri saldırısı İran için ciddi sonuçlar doğuracaktır" diye devam etti.

CNN'e konuşan ABD'li yetkili, ABD'nin, İran'ın İsrail'e yönelteceği herhangi bir saldırıyı engellemek için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi. Haberde bu sözler için nisan ayında İran'ın İsrail'e insansız hava araçları, füzeler fırlatması; çoğunun ise ABD desteğiyle önlenmesine atıf yapılıyor. CNN'e göre ABD'nin beklediği İran saldırının boyutu ise net değil.

İsrail ordusu, İran'dan herhangi bir hava tehdidinin tespit edilmediğini söyledi 

Öte yandan yine CNN'nin haberine göre ABD'nin Tahran'ın İsrail'e karşı balistik füze saldırısı başlatmaya hazırlandığı yönündeki açıklamasının ardından İsrail ordusu, İran'dan kaynaklanan bir hava tehdidinin henüz tespit edilmediğini söyledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla İsrail, İran'dan yakın bir tehdit algılamıyor" dedi. Hagari, kısa bir video mesajında, İsrail askeri uçaklarının şu anda İran'dan gelebilecek herhangi bir yakın tehdit için "gökyüzünü taradığını" söyledi. Hagari, "Hem saldırıda hem de savunmada en üst düzeyde alarmdayız" dedi, İran'a İsrail'e yönelik herhangi bir saldırının "sonuçları olacağı" uyarısında bulundu.
 

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