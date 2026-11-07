ARA
DOLAR
50,14
0,20%
DOLAR
EURO
55,91
-0,62%
EURO
ALTIN
6547,00
0,00%
ALTIN
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
  • AKOM'dan İstanbul için soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor
Ekonomist
Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
Profil Yazılar →

AKOM'dan İstanbul için soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkili olduğu İstanbul'da sıcaklıkların kış değerlerine yakın seyretmesi bekleniyor.

AKOM'dan İstanbul için soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor

AKOM'un 7 Kasım tarihli raporuna göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altında bulunuyor.

Hafta boyunca parçalı bulutlu havanın hakim olacağı kentte, özellikle sabah saatlerinde hafif yağış geçişleri bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise 12-14 derece aralığında, kış değerlerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

İstanbul'da bugün sabah saatlerinde 8 derece olan sıcaklığın öğle saatlerinde 13 dereceye yükselmesi, akşam 10, gece ise 9 dereceye gerilemesi bekleniyor.

Kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın saatte 20-50 kilometre hıza ulaşacağı, yağış miktarının ise metrekare başına 2-5 kilogram arasında olacağı öngörülüyor.

Yeni haftada hava nasıl olacak?

AKOM'un haftalık tahminlerine göre, 8 Kasım Pazar ve 9 Kasım Pazartesi günleri yağış beklenmezken, 10 Kasım Salı günü yerel yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

11 ve 12 Kasım'da parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması beklenirken, 13 Kasım Cuma günü sıcaklıkların 19 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.

0
Ekonomist
Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
Profil Yazılar →
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL