AKOM'dan İstanbul için soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor

AKOM'un 7 Kasım tarihli raporuna göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altında bulunuyor.

Hafta boyunca parçalı bulutlu havanın hakim olacağı kentte, özellikle sabah saatlerinde hafif yağış geçişleri bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise 12-14 derece aralığında, kış değerlerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

İstanbul'da bugün sabah saatlerinde 8 derece olan sıcaklığın öğle saatlerinde 13 dereceye yükselmesi, akşam 10, gece ise 9 dereceye gerilemesi bekleniyor.

Kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın saatte 20-50 kilometre hıza ulaşacağı, yağış miktarının ise metrekare başına 2-5 kilogram arasında olacağı öngörülüyor.

Yeni haftada hava nasıl olacak?

AKOM'un haftalık tahminlerine göre, 8 Kasım Pazar ve 9 Kasım Pazartesi günleri yağış beklenmezken, 10 Kasım Salı günü yerel yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

11 ve 12 Kasım'da parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması beklenirken, 13 Kasım Cuma günü sıcaklıkların 19 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.