ARA
DOLAR
35,46
0,10%
DOLAR
EURO
36,43
-0,50%
EURO
GRAM ALTIN
3081,72
-0,37%
GRAM ALTIN
BIST 100
9977,94
1,13%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • 'Devasa petrol ve gaz kaynakları' için yatırımcı için çağrısı yaptılar

'Devasa petrol ve gaz kaynakları' için yatırımcı için çağrısı yaptılar

Libya'dan "devasa enerji kaynakları" için yatırım ve teknoloji transferi çağrısı...

19 Ocak 2025 | 18:33
Son Güncellenme: 19 Ocak 2025 | 18:35
'Devasa petrol ve gaz kaynakları' için yatırımcı için çağrısı yaptılar

Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanlığı Kıdemli Danışmanı Beşir Garea, ülkenin devasa petrol ve doğal gaz kaynaklarının açığa çıkarılması için yatırımcı ve yeni teknolojilere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Garea, başkent Trablus'ta düzenlenen Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi (LEES) 2025 kapsamında "Libya'yı Keşfetmek: Arama ve Yatırım için Yeni Dönem" başlıklı panelde konuştu.

Libya'nın petrol potansiyeline dikkati çeken Garea, "Keşfedilmiş ancak işlenmemiş 48 milyar varil petrole sahibiz ve özellikle açık denizlerde toplam potansiyelin 90 milyar varil olduğu tahmin ediliyor." dedi. Garea, ülkenin doğal gaz rezervlerine ilişkin, "Libya'da henüz geliştirilmemiş 122 trilyon fit küp doğal gaz bulunuyor. Bu potansiyeli açığa çıkarmak için daha fazla yatırımcıya ve özellikle terk edilmiş sahaların yeniden canlandırılmasına yönelik yeni teknolojilere ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

"Libya petrolünün olumlu yönlerini biliyorsunuz. Avrupa rafinerilerinde kesinlikle çok arzu ediliyor"

Öte yandan Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü (OAPEC) Genel Sekreteri Cemal İsa el-Lugani, Libya'nın OAPEC açısından özel bir statüye sahip olduğunu ve petrolünün Avrupa rafinerilerinde talep edildiğini söyledi.

Başkent Trablus'ta düzenlenen Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi'nde (LEES) basın açıklaması yapan Lugani, Libya'nın OAPEC'e bağlı tüm şirketlerde önemli hisselere sahip olduğunu belirtti.

Libya'nın petrol üretimi ve ihracatı konusunda önemli bir aktör olduğunu aktaran Lugani, "Libya devleti, OAPEC örgütü açısından özel bir statüye sahip. Çünkü Libya, bu Örgütün kurucu ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor ve faaliyetlerinde etkin bir rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

- Libya petrolü Avrupa rafinerilerinde arzu ediliyor

Libya'nın petrol üretimi ve ihracatı konusunda önemli bir aktör olduğunu vurgulayan Lugani, "Libya petrolünün olumlu yönlerini biliyorsunuz. Avrupa rafinerilerinde kesinlikle çok arzu ediliyor." dedi.

Libya'daki enerji sektörünün gelecek vadeden beklentilere sahip olduğuna inandıklarını dile getiren Lugani, Libya'nın yenilenebilir enerji kaynakları konusunda da projeleri ve stratejik planları olduğunu kaydetti.

TPAO Genel Müdürü Türkoğlu, Libya'nın enerji sektörüne yatırıma hazır olduklarını belirtti

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, Libya'nın enerji potansiyeline inandıklarını belirterek, "İlişkilerimizi yeniden inşa etmeyi planlıyoruz ve bu büyük potansiyele milyarlarca dolarlık yatırım yapmaya hazırız." dedi.

Türkoğlu, başkent Trablus'ta düzenlenen Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi (LEES) kapsamında "Libya: Küresel Enerji Ticaretinin Bağlantı Noktasında" başlıklı panel oturumunda konuştu.

Libya'nın petrol ve doğal gaz üretiminde 2 milyon varil hedefi olduğuna dikkati çeken Türkoğlu, ülkenin çok daha fazlasını başarabileceğini söyledi.

Türkoğlu, TPAO olarak bu potansiyele inandıklarını belirterek, "Geçmişte de inanıyor ve en iyisine yatırım yapıyorduk, ancak maalesef ayrılmak zorunda kaldık. İlişkilerimizi yeniden inşa etmeyi planlıyoruz ve bu büyük potansiyele milyarlarca dolarlık yatırım yapmaya hazırız." diye konuştu.

Libya'nın açık denizlerdeki potansiyeline dikkati çeken Türkoğlu, "Mevcut sahalar, yani eski sahalar da yatırım için büyük bir potansiyele sahip. Bu potansiyele yatırım yapmaya hazırız. Bu, keşif için yeni bloklar olabilir ya da mevcut blokların performansını ve verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar olabilir." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu, yabancı yatırımcıların önündeki zorluklara ilişkin, "Pazara erişim kolay, rekabetçi ve şeffaf olmalıdır ki herkes pazara girebilsin, rekabet edebilsin ve Libya'nın refahına katkıda bulunabilsin." değerlendirmesinde bulundu.

Bu noktada bazı iyileşmelerin görüldüğünü aktaran Türkoğlu, "Ancak daha iyi sürdürülebilirlik, öngörülebilirlik, finansal uyum ve işlemler gerekiyor. Bu da yeni yatırımcıları Libya'ya çekmek ve burada çalışmalarını sağlamak için cazip hale getirecektir. Potansiyel gerçekten büyük. Eğer ortam Libya ve yatırımcı şirketler için kazan-kazan olacak şekilde düzenlenirse iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.

 


 

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 3081,72 -0,37%
  • ALTIN ONS 2702,92 -0,47%
  • BIST 100 9977,94 1,13%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,152 0,609%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,44676 0,48654%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 102,5 0,0146%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,4619 0,0974%
  • EURO/DOLAR 1,027 -0,2888%
  • EURO/TURK LIRASI 36,4259 -0,5034%
  • STERLIN/DOLAR 1,21703 -0,49181%
Borsa Haberleri
Temeli 64 yıl önce bakkaliye dükkanı ile atılan market zinciri halka az oluyor
BIST100'de bu hafta en çok prim yapan ve gerileyen 3 hisse
Pazartesi günü 1 hissede sermaye artırımı var
Halka arza hazırlanan holding savunma sanayi ve lojistikte atılım yapacak
17 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada gündem yoğun
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
SPK'dan Şekerbank'ın fiyat hareketlerine ilişkin inceleme
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı (17 Ocak)
Yatırım araçlarında bu hafta: En çok hangisi kazandırdı?
Borsa İstanbul'da gong Gülermak için çaldı
Bursa Çimento'dan (BUCIM) sermaye tavanı artırımı kararı
Beşiktaş'tan KAP'a Teknik Direktör açıklaması
Borsada dün sermaye artırımı kararı duyuran 2 şirket
Arçelik’ten (ARCLK) sermaye tavanı artırımı kararı
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket
GERİ
İLERİ
Temeli 64 yıl önce bakkaliye dükkanı ile atılan market zinciri halka az oluyor
BIST100'de bu hafta en çok prim yapan ve gerileyen 3 hisse
Pazartesi günü 1 hissede sermaye artırımı var
Halka arza hazırlanan holding savunma sanayi ve lojistikte atılım yapacak
17 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada gündem yoğun
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
SPK'dan Şekerbank'ın fiyat hareketlerine ilişkin inceleme
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı (17 Ocak)
Yatırım araçlarında bu hafta: En çok hangisi kazandırdı?
Borsa İstanbul'da gong Gülermak için çaldı
Bursa Çimento'dan (BUCIM) sermaye tavanı artırımı kararı
Beşiktaş'tan KAP'a Teknik Direktör açıklaması
Borsada dün sermaye artırımı kararı duyuran 2 şirket
Arçelik’ten (ARCLK) sermaye tavanı artırımı kararı
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL