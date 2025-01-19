'Devasa petrol ve gaz kaynakları' için yatırımcı için çağrısı yaptılar

Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanlığı Kıdemli Danışmanı Beşir Garea, ülkenin devasa petrol ve doğal gaz kaynaklarının açığa çıkarılması için yatırımcı ve yeni teknolojilere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Garea, başkent Trablus'ta düzenlenen Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi (LEES) 2025 kapsamında "Libya'yı Keşfetmek: Arama ve Yatırım için Yeni Dönem" başlıklı panelde konuştu.

Libya'nın petrol potansiyeline dikkati çeken Garea, "Keşfedilmiş ancak işlenmemiş 48 milyar varil petrole sahibiz ve özellikle açık denizlerde toplam potansiyelin 90 milyar varil olduğu tahmin ediliyor." dedi. Garea, ülkenin doğal gaz rezervlerine ilişkin, "Libya'da henüz geliştirilmemiş 122 trilyon fit küp doğal gaz bulunuyor. Bu potansiyeli açığa çıkarmak için daha fazla yatırımcıya ve özellikle terk edilmiş sahaların yeniden canlandırılmasına yönelik yeni teknolojilere ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

"Libya petrolünün olumlu yönlerini biliyorsunuz. Avrupa rafinerilerinde kesinlikle çok arzu ediliyor"

Öte yandan Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü (OAPEC) Genel Sekreteri Cemal İsa el-Lugani, Libya'nın OAPEC açısından özel bir statüye sahip olduğunu ve petrolünün Avrupa rafinerilerinde talep edildiğini söyledi.

Başkent Trablus'ta düzenlenen Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi'nde (LEES) basın açıklaması yapan Lugani, Libya'nın OAPEC'e bağlı tüm şirketlerde önemli hisselere sahip olduğunu belirtti.

Libya'nın petrol üretimi ve ihracatı konusunda önemli bir aktör olduğunu aktaran Lugani, "Libya devleti, OAPEC örgütü açısından özel bir statüye sahip. Çünkü Libya, bu Örgütün kurucu ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor ve faaliyetlerinde etkin bir rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

- Libya petrolü Avrupa rafinerilerinde arzu ediliyor

Libya'nın petrol üretimi ve ihracatı konusunda önemli bir aktör olduğunu vurgulayan Lugani, "Libya petrolünün olumlu yönlerini biliyorsunuz. Avrupa rafinerilerinde kesinlikle çok arzu ediliyor." dedi.

Libya'daki enerji sektörünün gelecek vadeden beklentilere sahip olduğuna inandıklarını dile getiren Lugani, Libya'nın yenilenebilir enerji kaynakları konusunda da projeleri ve stratejik planları olduğunu kaydetti.

TPAO Genel Müdürü Türkoğlu, Libya'nın enerji sektörüne yatırıma hazır olduklarını belirtti

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, Libya'nın enerji potansiyeline inandıklarını belirterek, "İlişkilerimizi yeniden inşa etmeyi planlıyoruz ve bu büyük potansiyele milyarlarca dolarlık yatırım yapmaya hazırız." dedi.

Türkoğlu, başkent Trablus'ta düzenlenen Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi (LEES) kapsamında "Libya: Küresel Enerji Ticaretinin Bağlantı Noktasında" başlıklı panel oturumunda konuştu.

Libya'nın petrol ve doğal gaz üretiminde 2 milyon varil hedefi olduğuna dikkati çeken Türkoğlu, ülkenin çok daha fazlasını başarabileceğini söyledi.

Türkoğlu, TPAO olarak bu potansiyele inandıklarını belirterek, "Geçmişte de inanıyor ve en iyisine yatırım yapıyorduk, ancak maalesef ayrılmak zorunda kaldık. İlişkilerimizi yeniden inşa etmeyi planlıyoruz ve bu büyük potansiyele milyarlarca dolarlık yatırım yapmaya hazırız." diye konuştu.

Libya'nın açık denizlerdeki potansiyeline dikkati çeken Türkoğlu, "Mevcut sahalar, yani eski sahalar da yatırım için büyük bir potansiyele sahip. Bu potansiyele yatırım yapmaya hazırız. Bu, keşif için yeni bloklar olabilir ya da mevcut blokların performansını ve verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar olabilir." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu, yabancı yatırımcıların önündeki zorluklara ilişkin, "Pazara erişim kolay, rekabetçi ve şeffaf olmalıdır ki herkes pazara girebilsin, rekabet edebilsin ve Libya'nın refahına katkıda bulunabilsin." değerlendirmesinde bulundu.

Bu noktada bazı iyileşmelerin görüldüğünü aktaran Türkoğlu, "Ancak daha iyi sürdürülebilirlik, öngörülebilirlik, finansal uyum ve işlemler gerekiyor. Bu da yeni yatırımcıları Libya'ya çekmek ve burada çalışmalarını sağlamak için cazip hale getirecektir. Potansiyel gerçekten büyük. Eğer ortam Libya ve yatırımcı şirketler için kazan-kazan olacak şekilde düzenlenirse iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.



