'Dünyanın en pahalı muzu'nu yine yediler

Müze yetkilileri, güvenlik görevlilerinin duruma hızlıca müdahale ettiğini ve eserin birkaç dakika içinde yeniden sergilendiğini açıkladı.

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın imzasını taşıyan eser, duvara gri bantla yapıştırılmış bir muzdan oluşuyor. Eser, geçen yıl 6,2 milyon dolara satılmıştı. Bu yüzden dünyanın en pahalı muzu olarak anılıyor.

France 24'ün haberine göre ziyaretçi yalnızca muzu yedi; kabuk ve bant olduğu gibi bırakıldı.

Sanatçı Cattelan, ziyaretçinin muzu sanat eseriyle karıştırdığını söyledi ve ekledi:

"Sadece meyveyi yemiş. Oysa kabuğu ve bandıyla bir bütün olarak düşünülmeli."

Birkaç daha yediler

“Comedian” adlı eser, 2019 yılında ilk kez Miami Beach’teki Art Basel fuarında sergilendiğinde büyük yankı uyandırmıştı.

O tarihten bu yana eser birkaç kez daha yendi.

2019’da performans sanatçısı David Datuna eseri sergi sırasında yediğini açıklamıştı. Geçen yıl ise kripto girişimcisi Justin Sun, satın aldığı eseri kameralar önünde yemişti.

Cattelan, muzun bozulabilir olduğu için düzenli aralıklarla değiştirildiğini ve bunun sanatçının talimatlarına uygun şekilde yapıldığını belirtiyor.

Cattelan, daha önce 18 ayar altından yapılmış ve işlevsel bir klozet tasarımıyla da gündeme gelmişti.