ARA
DOLAR
39,40
0,11%
DOLAR
EURO
45,61
-0,24%
EURO
GRAM ALTIN
4335,99
1,19%
GRAM ALTIN
BIST 100
9311,88
-2,19%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • 'Geç kaldım' diye şoföre kızmıştı, hayatı kurtuldu

'Geç kaldım' diye şoföre kızmıştı, hayatı kurtuldu

10 dakikayla uçağı kaçırdı, mucize eseri hayatta kaldı...

13 Haziran 2025 | 18:00
Son Güncellenme: 13 Haziran 2025 | 18:05
'Geç kaldım' diye şoföre kızmıştı, hayatı kurtuldu

Hindistan'ın Ahmedabad kentindeki havalimanı yakınlarında 242 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düşmesi sonucu uçakta bulunan 241 kişi hayatını kaybetmiş, 1 yolcu mucizevi şekilde yaralı kurtulmuştu. Uçağı 10 dakikayla kaçıran başka bir yolcunun da şans eseri kazadan kurtulduğu ortaya çıktı.

BBC'nin haberine göre eşiyle birlikte Bristol'de yaşayan işletme öğrencisi Bhoomi Chauhan, Batı Hindistan’da tatildeydi. 28 yaşındaki Chauhan, Perşembe günü kalkması planlanan AI171 sefer sayılı uçakla eve dönmeyi planlıyordu. Ancak yoğun trafiğe takıldı. Air India uçağını yalnızca 10 dakika farkla kaçırdı.

Habere göre uçuştan yaklaşık bir saat önce havaalanına ulaştı ancak personel onu uçağa kabul etmedi. Chaun, "Şoförümüze çok kızdık. Havayolu personeline sadece 10 dakika geç kaldığımı söyleyerek içeri alınmamı istedim. İzin vermediler. Sinirle havalimanından ayrıldık. Hayal kırıklığına uğraştım. Havaalanından ayrıldık ve bir yerde çay içmek için durduk. Seyahat acentesiyle biletin iadesi hakkında konuşuyorduk. İşte o sırada, uçağın düştüğü haberi geldi. Bu benim için tam anlamıyla bir mucize" diyor. 

BBC News’in gördüğü dijital biniş kartına göre kendisine ekonomi sınıfında 36G koltuğu atanmıştı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 4335,99 1,19%
  • ALTIN ONS 3422,7 1,06%
  • BIST 100 9311,88 -2,19%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,015 0,363%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35691 -0,24591%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 79,71 -0,2406%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,3968 0,1114%
  • EURO/DOLAR 1,1563 -0,1968%
  • EURO/TURK LIRASI 45,6119 -0,2403%
  • STERLIN/DOLAR 1,36004 -0,08852%
Borsa Haberleri
Orta Doğu'da yüksek gerilim: 'Korku endeksi' ve piyasalar nasıl etkilendi?
Başkent Doğalgaz (BASGAZ) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Pazartesi günü 3 temettü, 1 bedelsiz var
Yatırımcı 'güvenli limanlara' yöneldi, New York borsası düşüşle açıldı
Yabancı yatırımcı geçen hafta borsada ne yaptı?
12 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bir şirket daha bedelli kararını duyurdu
Galatasaray yeni transferi KAP'a bildirdi
Yabancı yatırımcının Mayıs'ta en çok aldığı 10 hisse
Beşiktaş'tan KAP'a Papara açıklaması
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 25 şirket
Ülker'de temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Tarih kesinleşti, bugün temettü dağıtacak: 5,26 TL
GERİ
İLERİ
Orta Doğu'da yüksek gerilim: 'Korku endeksi' ve piyasalar nasıl etkilendi?
Başkent Doğalgaz (BASGAZ) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Pazartesi günü 3 temettü, 1 bedelsiz var
Yatırımcı 'güvenli limanlara' yöneldi, New York borsası düşüşle açıldı
Yabancı yatırımcı geçen hafta borsada ne yaptı?
12 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bir şirket daha bedelli kararını duyurdu
Galatasaray yeni transferi KAP'a bildirdi
Yabancı yatırımcının Mayıs'ta en çok aldığı 10 hisse
Beşiktaş'tan KAP'a Papara açıklaması
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 25 şirket
Ülker'de temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Tarih kesinleşti, bugün temettü dağıtacak: 5,26 TL
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL