'Geç kaldım' diye şoföre kızmıştı, hayatı kurtuldu

Hindistan'ın Ahmedabad kentindeki havalimanı yakınlarında 242 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düşmesi sonucu uçakta bulunan 241 kişi hayatını kaybetmiş, 1 yolcu mucizevi şekilde yaralı kurtulmuştu. Uçağı 10 dakikayla kaçıran başka bir yolcunun da şans eseri kazadan kurtulduğu ortaya çıktı.

BBC'nin haberine göre eşiyle birlikte Bristol'de yaşayan işletme öğrencisi Bhoomi Chauhan, Batı Hindistan’da tatildeydi. 28 yaşındaki Chauhan, Perşembe günü kalkması planlanan AI171 sefer sayılı uçakla eve dönmeyi planlıyordu. Ancak yoğun trafiğe takıldı. Air India uçağını yalnızca 10 dakika farkla kaçırdı.



Habere göre uçuştan yaklaşık bir saat önce havaalanına ulaştı ancak personel onu uçağa kabul etmedi. Chaun, "Şoförümüze çok kızdık. Havayolu personeline sadece 10 dakika geç kaldığımı söyleyerek içeri alınmamı istedim. İzin vermediler. Sinirle havalimanından ayrıldık. Hayal kırıklığına uğraştım. Havaalanından ayrıldık ve bir yerde çay içmek için durduk. Seyahat acentesiyle biletin iadesi hakkında konuşuyorduk. İşte o sırada, uçağın düştüğü haberi geldi. Bu benim için tam anlamıyla bir mucize" diyor.



BBC News’in gördüğü dijital biniş kartına göre kendisine ekonomi sınıfında 36G koltuğu atanmıştı.