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'Piyasaya bakmıyorum bile'

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ve Kanada'ya yönelik tarifelerde ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) ile uyumlu malların 2 Nisan'a kadar muaf tutulmasını öngören düzenlemeleri imzaladı. Piyasa tepkisinin sağlanan ertelemeler ve muafiyetlerde kendisini etkileyip etkilemediğine yönelik soru üzerine Trump, "Piyasaya bakmıyorum bile, çünkü uzun vadede ABD çok güçlü olacak." dedi.

07 Mart 2025 | 08:16
'Piyasaya bakmıyorum bile'

Trump, Meksika ve Kanada'dan ithal edilen mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik 4 Mart'ta yürürlüğe giren kararnamede değişikliğe gitti.

Bu kapsamda USMCA ile uyumlu mallar, 2 Nisan'a kadar Meksika ve Kanada'ya yönelik tarifelerden muaf tutuldu.

Düzenlemeyle, USMCA gerekliliklerini karşılayan otomobiller de tarifelerden muaf tutulan ürünler arasında yer alırken, Kanada menşeli potasa (çiftçilerin kullandığı gübre) uygulanan gümrük vergisi oranı ise yüzde 10'a düşürüldü.

Söz konusu düzenlemeleri imzalamasının ardından açıklamalarda bulunan Trump, "Son zamanlarda çok daha sıkı çalışıyorlar, fark ettiniz mi? Gelen insanlar ve uyuşturucu konusunda. İkisinde de muazzam ilerleme kaydettik." dedi.

- "Piyasaya bakmıyorum bile, çünkü uzun vadede ABD çok güçlü olacak"

Trump, tarifeler nedeniyle kısa vadeli küçük kesintiler olabileceğini ancak bunun büyük olmayacağını ifade etti.

Piyasa tepkisinin sağlanan ertelemeler ve muafiyetlerde kendisini etkileyip etkilemediğine yönelik soru üzerine Trump, "Piyasaya bakmıyorum bile, çünkü uzun vadede ABD çok güçlü olacak." dedi.

Trump, gelecek yıl bütçeyi dengelemek istediklerine işaret ederek, bunu gerçekleştirme şanslarının yüksek olduğunu, açıklanan yatırımlar gibi gelir getiren pek çok iyi gelişme olduğunu anlattı.

Alüminyum ve çelik için uygulanacak tarifelerin değişmeyeceğini belirten Trump, bunların gelecek hafta yürürlüğe gireceğini kaydetti.

Trump, tarifelere ilişkin büyük konunun 2 Nisan'da yürürlüğe girecek karşılıklı gümrük vergileri olacağını söyledi.

Otomobil üreticilerine, tanınan muafiyetin kısa ömürlü olduğu konusunda uyarıda bulunduğunu ve 2 Nisan'da tekrar gelmemelerini söylediğini aktaran Trump, "Onlara bunun kısa vadeli bir anlaşma olduğunu söyledim." diye konuştu.

- ABD'ye 20 milyar dolarlık nakliye yatırımını açıkladı

Trump ayrıca, dünyanın en büyük nakliye şirketlerinden biri olan CMA CGM'nin ABD'ye 20 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

Bu yatırımın, nakliye ile lojistik altyapısı ve terminallerin inşasına gideceğini kaydeden Trump, tahmini 10 bin kişilik istihdam sağlanacağını anlattı Trump, ABD'de gemi inşasına yönelik de yeni bir program açıklayacaklarını bildirdi.

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SPK'nın son bülteni: 4 şirkete bedelsiz onayı var
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Bir şirketten daha temettü kararı var: Net 53,73 TL
Ebebek'ten temettü kararı
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Anadolu Efes temettü kararını duyurdu
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