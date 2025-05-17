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110 binden fazla kişi işsizlik maaşını kaybedecek

Belçika'da federal hükümetin işsizlik ödeneklerinde yapacağı sınırlama sonucunda 113 bin kişinin işsizlik maaşını kaybedeceği bildirildi.

16 Mayıs 2025 | 15:02
110 binden fazla kişi işsizlik maaşını kaybedecek

De Morgen gazetesinde yer alan habere göre, Belçika'da federal hükümet işsizlik yardımlarını en fazla iki yılla sınırlamaya karar verdi.

2026'nın başında yürürlüğe girmesi planlanan yeni uygulama kapsamında 113 bin kişi, faydalanmakta olduğu işsizlik maaşı hakkını kaybedecek.

Uzun süreli tıbbi sorunları bulunan ancak çalışmaya tamamen uygun olmadığı yönünde raporu olmayan kişilere yönelik koruma ödeneği de kaldırılacak.

30 yıldan fazla çalışmış olan 55 yaş üstü kişilere ise istisna uygulanacak. Bu kişiler işsizlik yardımı almayı sürdürecek.

Daha önce Belçika, işsizlik yardımlarının süresini sınırlandırmıyordu. İşsiz kalan kişi, son maaşının yüzde 65'i kadar ücret almaya başlıyordu. Bir üst sınırı da bulunan işsizlik ödeneği, zamanla azalmasına rağmen tamamen kesilmiyordu. Ancak değişiklikle bu durum sona erecek.

Yüksek kamu borcu ve bütçe açığı olan Belçika'da yeni hükümet, işsizlik ve hastalık yardımları gibi çeşitli sosyal destekleri azaltmayı planlıyor.

Ülkede bu ve benzeri kemer sıkma politikaları son dönemde yoğun biçimde protesto ediliyor.

 

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