Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, kâr getiren rezervlerin 19 yıl sonra tükeneceği öngörüsünde bulunan Rusya Yeraltı Kaynaklarını Kullanma Federal Ajansı (Rosnedr) Başkanı Yevgeniy Kiselev’in görevine son verdi. Aynı zamanda Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakan Yardımcısı da olan Kiselev, “Rusya’da petrol aramak artık ekonomik açıdan cazip değil” açıklamasını yapmıştı.

TürkRus’un haberine göre, Bakanlar Kurulunun internet sitesinden yapılan açıklamada, 2016’dan bu yana Rosnedr Başkanlığını yürüten Kiselev’in görevine son verildiği duyuruldu.

Nisan 2021’de Kiselev, Rusya’daki toplam petrol rezervleri 58 yıllık üretim için yeterli olsa da çoğunun ekonomik açıdan verimsiz olduğunu söylemişti.

Kâr getiren rezervlerin 19 yıl sonra tükeneceğini öngören yetkili, “Derinlerde bulunan petrolün üçte ikisi, özellikle Kuzey Kutbu’nda bulunan geri kazanılması zor rezervlerden geliyor. Ancak mevcut fiyatlarla – varil başına yaklaşık 60 dolar – Arktik petrolünü üretmek sorunlu. Bunun için varil başına 110-120 dolara ihtiyacınız var” demişti.

Rusya jeoloji idaresi Rosgeologiya Başkanı Sergey Gorkov ise petrol varil fiyatının 65-70 doların altında olmasının, petrol arama faaliyetlerinin ekonomik anlamda cazibesini azalttığına dikkat çekmişti.