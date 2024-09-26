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200 milyar dolar kulübüne iki isim daha katıldı

Meta CEO'su Mark Zuckerberg ve Oracle CEO'su Larry Ellison, ultra-özel 200 milyar dolar kulübüne katıldı.

26 Eylül 2024 | 10:19
200 milyar dolar kulübüne iki isim daha katıldı

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Mark Zuckerberg'in serveti 2024 yılı içinde 72 milyar dolar artarak 200 milyar doları aştı. Bu büyüme, Meta hisselerinin yıl başından bu yana yüzde 60'tan fazla değer kazanarak hisse başına 560 dolar seviyesini geçmesiyle gerçekleşti. 

Oracle CEO'su Larry Ellison da bu yıl servetine 55 milyar dolar ekleyerek 200 milyar dolarlık servet barajını geçti. Oracle hisseleri 2024 yılı içinde yüzde 57 oranında değer kazandı. Ellison, yapay zeka alanında Oracle’ın veri merkezi kapasitelerinin kiralanmasına yönelik beklentilerden büyük kazanç elde etti.

BEZOS VE MUSK DA KULÜPTE

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, servetinde 39 milyar dolarlık bir artışla bu yıl 216 milyar dolarlık servete ulaştı. Amazon hisseleri de 2024 yılında yüzde 28 oranında değer kazandı.

Tesla CEO'su Elon Musk ise yıla 229 milyar dolarlık servetle başlamıştı. Serveti, yılın ilk dokuz ayında 36 milyar dolar artarak 265 milyar dolara çıktı. Tesla, otonom araçlar ve yapay zeka destekli insansı robotlar konusunda önemli yatırımlar yapıyor.

LVMH CEO'SU ARNAULT KULÜPTEN DÜŞTÜ

LVMH CEO'su Bernard Arnault ise bu yıl servetinde yaşadığı düşüşle 200 milyar dolar kulübünden çıktı. Lüks ürünler imparatorluğunun hisseleri 2024'te yüzde 16 değer kaybederek Arnault'nun servetini 177 milyar dolara geriletti.

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Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (26 Eylül)
Borsada bugün iki şirket temettü dağıtacak (26 Eylül)
1000 Yatırımlar Holding'den (BINHO) halka arz açıklaması
SPK'dan yeni bülten: 1 halka arz ve 1 bedelsiz onayı var
Sun Tekstil (SUNTK) temettü tarihini duyurdu
Oba Makarna'dan (OBAMS) geri alım işlemlerine ilişkin açıklama
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket
Tüpraş (TUPRS) kesin temettü tarihi ve miktarını duyurdu
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (24 Eylül)
Borsada bugün 'olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında' açıklama yapan 5 şirket
Batısöke Çimento'dan (BSOKE) 'olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri' hakkında açıklama
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