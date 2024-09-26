200 milyar dolar kulübüne iki isim daha katıldı

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Mark Zuckerberg'in serveti 2024 yılı içinde 72 milyar dolar artarak 200 milyar doları aştı. Bu büyüme, Meta hisselerinin yıl başından bu yana yüzde 60'tan fazla değer kazanarak hisse başına 560 dolar seviyesini geçmesiyle gerçekleşti.

Oracle CEO'su Larry Ellison da bu yıl servetine 55 milyar dolar ekleyerek 200 milyar dolarlık servet barajını geçti. Oracle hisseleri 2024 yılı içinde yüzde 57 oranında değer kazandı. Ellison, yapay zeka alanında Oracle’ın veri merkezi kapasitelerinin kiralanmasına yönelik beklentilerden büyük kazanç elde etti.

BEZOS VE MUSK DA KULÜPTE

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, servetinde 39 milyar dolarlık bir artışla bu yıl 216 milyar dolarlık servete ulaştı. Amazon hisseleri de 2024 yılında yüzde 28 oranında değer kazandı.

Tesla CEO'su Elon Musk ise yıla 229 milyar dolarlık servetle başlamıştı. Serveti, yılın ilk dokuz ayında 36 milyar dolar artarak 265 milyar dolara çıktı. Tesla, otonom araçlar ve yapay zeka destekli insansı robotlar konusunda önemli yatırımlar yapıyor.

LVMH CEO'SU ARNAULT KULÜPTEN DÜŞTÜ

LVMH CEO'su Bernard Arnault ise bu yıl servetinde yaşadığı düşüşle 200 milyar dolar kulübünden çıktı. Lüks ürünler imparatorluğunun hisseleri 2024'te yüzde 16 değer kaybederek Arnault'nun servetini 177 milyar dolara geriletti.