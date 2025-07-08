Program, Ulusal Meclis tarafından 31,8 trilyon wonluk (23,3 milyar dolar) ek bütçenin onaylanmasının ardından başlatılıyor.

The Korea Herald'ın haberine göre ülke, vatandaşlarına, bir defaya mahsus olmak üzere 150 bin won (yaklaşık 112 dolar) tutarında nakit yardım yapacak.

Söz konusu bütçe, Lee Jae Myung hükümetinin ilk ek bütçesi olma özelliği taşıyor.

Yardımlar, “tüketim kuponu” adı altında sunulacak ve ödemeler 12 Eylül’e kadar sekiz haftalık bir sürede tamamlanacak.

Vatandaşlar yardımı kredi kartı, banka kartı, ön ödemeli kart ya da yerel yönetimlerin verdiği hediye çekleri yoluyla alabilecek.

Gelir seviyelerine göre ek yardımlar da yapılacak

18 Haziran itibarıyla ülkede ikamet eden tüm Güney Kore vatandaşlarını kapsayan destek programında, gelir seviyelerine göre ek yardımlar da öngörülüyor.

Yoksulluk sınırına yakın haneler ile tek ebeveynli ailelere 300 bin won, temel yaşam yardımı alanlara ise 400 bin won verilecek.

Ayrıca Seul ve çevresi dışındaki bölgelerde yaşayan vatandaşlara 30 bin won, nüfusu azalan 84 kırsal ve balıkçılık bölgesinde ikamet edenlere ise 50 bin won ek ödeme yapılacak.

Yardım programı kapsamında yabancı uyruklular genel olarak hariç tutulacak.

Ancak sürekli oturma iznine sahip olanlar, evlilik yoluyla vatandaşlık alanlar ve mülteci statüsündeki bireyler uygulamadan faydalanabilecek.

İkinci tur ödemelerin ise 22 Eylül ile 31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda, gelir açısından en alt yüzde 90’lık dilimde yer alan bireylere ek olarak 100 bin won daha verilecek.