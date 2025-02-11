27 bin somon firarda: Para ödülü koydular

Mowi, çevrecilerin “yabani somon balığı için bir felaket” olarak nitelendirdiği olayda Norveç kıyılarındaki bir çiftlikten tahmini 27.000 balığın kaçmasının ardından, somonları yakalayan balıkçılara ödül vereceğini açıkladı.

Dünyanın en büyük çiftlik somonu üreticilerinden Mowi, somon popülasyonunun (105 bin) dörtte birinin Norveç'in kuzeybatısındaki Troms'taki bir kafesten kaçtığını duyurdu. Yakalanan somon başına 500 kron (36 sterlin) ödül verilecek.

Norveç Balıkçılık Müdürlüğü, kaçışın Pazar günü Mowi tarafından bildirildiğini duyurdu. Peki, olay nasıl yaşandı? Şirkete göre tesisteki bir kafesin bağlama yerlerinden birinde kopma meydana geldi. Yaşanan gedik nedeniyle muhafazanın bazı bölümleri su altında kaldı.

Balıkçılık müdürlüğü sözcüsü Vegard Oen Hatten, "Normalde, balık çiftçilerinin bir kaçış durumunda tesisin etrafındaki 500 metrelik bir alanda yeniden yakalama operasyonları yürütmelerine izin verilir. Ancak bu olayın potansiyel büyüklüğü göz önünde bulundurularak Mowi'ye yeniden yakalama çalışmalarının bu bölgenin ötesine genişletilmesi talimatı verildi” dedi.

Çevreciler kaçan çiftlik somonlarının genetik çeşitliliği azaltma, yumurtlama alanları için rekabeti artırıp yabani somonları tehliye etma gibi çeşitli sorunlara yol açtığını söylüyor. Guardian'ın haberine göre yılda 1.2 milyon ton çiftlik somonu ihraç eden Norveç'te sorun öyle bir boyuta ulaştı ki, geçen yaz yabani somon sayısı tarihi bir düşüş yaşadı ve 33 nehir somon avcılığına kapatıldı.

Konuya aşina isimlerden Pål Mugaas ise "Bilim, yabani somonlar ile çiftlik somonları arasındaki melezlemenin uzun vadede doğada hayatta kalma oranı düşük yavrular ürettiğini kanıtlamıştır" diyor.