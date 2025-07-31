Çatı şirket Paramount’un yaptığı açıklamaya göre yeni sezonun izleyici sayısı, 2022’den bu yana en yüksek sezon açılış reytingine ulaştı. Dizi, 1999’dan beri bir sezon başlangıcı için en yüksek izleyici payını yakaladı.

CNN'in haberine göre dizi, sezon açılışında ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik eleştirileriyle dikkat çekti.

Beyaz Saray ise bu durum hakkında “Bu program 20 yıldan fazla süredir alakasız ve ilgiyi çekmek için yetersiz fikirlerle ayakta durmaya çalışıyor” açıklamasını yaptı.

Dizinin yanınlandığı kanal Comedy Central, sezon açılış bölümünün tarihteki en sosyal South Park bölümü olduğunu ve geçen Çarşamba günü tüm televizyon programları arasında sosyal medya etkileşiminde birinci sırada yer aldığını duyurdu.

South Park, ABD'de 1997 yılında yayınlanmaya başladı.