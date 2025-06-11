3 bin araç taşıyan gemiden son görüntüler

Kargo gemisi 26 Mayıs'ta Çin'in Yantai limanından ayrıldı ve Meksika'nın Lázaro Cárdenas kentine doğru yola çıktı. 800'ü elektrikli olmak üzere yaklaşık 3.000 araç taşıyan kargo gemisi 3 Haziran'da Alaska kıyılarında alev aldı. Morning Midas adlı gemideki 22 kişilik mürettebat yangını söndürmeyi başaramayınca gemiyi terk etti. Mürettebat, cankurtaran botuyla tahliye edildi. ABD Sahil Güvenlik ekipleri gemideki toplam 3.048 araçtan 70'inin tamamen elektrikli, 681'inin ise hibrit araç olduğunu söylüyor.
1 SÜRÜKLENMEYE DEVAM EDİYOR
ABD Sahil Güvenlik'ten yapılan açıklamaya göre, Morning Midas, Alaska kıyılarında sürüklenmeye devam ederken, ilk kurtarma römorkörü altı gün sonra gemiye ulaştı. Sahil Güvenlik'in paylaştığı hava fotoğraflarında gemiden dumanların yükseldiği görülüyor.
2 İKİ EK GEMİ DAHA GİDECEK
Yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"Sahil Güvenlik, Pazartesi günü Adak'ın yaklaşık 220 mil güneyinde bulunan "Morning Midas" adlı kargo gemisindeki yangına müdahalesini sürdürüyor. Sahil Güvenlik, yangınla ilgili ilk ihbarı 3 Haziran Salı günü saat 15:15 sularında aldı ve olaya müdahale etmek için geminin işletmecisi Zodiac Maritime ile yakın bir şekilde çalışıyor.
Römorkör, Pazartesi öğleden sonra kurtarma personeliyle birlikte olay yerine ulaştı. Önümüzdeki iki hafta içinde iki ek geminin daha farklı tarihlerde olay yerine ulaşması planlanıyor. Sahil Güvenlik Hava İstasyonu Kodiak'a ait bir HC-130J Super Hercules uçuş ekibi, Pazar günü Morning Midas üzerinde bir uçuş gerçekleştirdi ve herhangi bir kirlilik belirtisi gözlemlemedi. Pazartesi günü sabah 7 itibarıyla Morning Midas'ın yaklaşık 1.8 mil/saat hızla kuzeydoğuya doğru sürüklendiği bildirildi"
3 'ÖNCELİĞİMİZ'
Açıklamaya göre Sahil Güvenlik On Yedinci Bölge Komutanı Tuğamiral Megan Dean, "Halkın, müdahale ekiplerinin ve bölgede çalışan gemi mürettebatının güvenliği en önemli önceliğimiz olmaya devam ediyor. Yangınla mücadele ve çevreye olası etkileri hafifletmek için güvenli ve etkili bir plan sağlamak amacıyla Zodiac Maritime ile yakın bir şekilde çalışıyoruz" dedi.