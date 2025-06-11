3 bin araç taşıyan gemiden son görüntüler

Yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Sahil Güvenlik, Pazartesi günü Adak'ın yaklaşık 220 mil güneyinde bulunan "Morning Midas" adlı kargo gemisindeki yangına müdahalesini sürdürüyor. Sahil Güvenlik, yangınla ilgili ilk ihbarı 3 Haziran Salı günü saat 15:15 sularında aldı ve olaya müdahale etmek için geminin işletmecisi Zodiac Maritime ile yakın bir şekilde çalışıyor.

Römorkör, Pazartesi öğleden sonra kurtarma personeliyle birlikte olay yerine ulaştı. Önümüzdeki iki hafta içinde iki ek geminin daha farklı tarihlerde olay yerine ulaşması planlanıyor. Sahil Güvenlik Hava İstasyonu Kodiak'a ait bir HC-130J Super Hercules uçuş ekibi, Pazar günü Morning Midas üzerinde bir uçuş gerçekleştirdi ve herhangi bir kirlilik belirtisi gözlemlemedi. Pazartesi günü sabah 7 itibarıyla Morning Midas'ın yaklaşık 1.8 mil/saat hızla kuzeydoğuya doğru sürüklendiği bildirildi"