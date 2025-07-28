Şirketin tahvil sahipleriyle varılan anlaşma kapsamında, aralarında Coulson'ın da olduğu hissedarlara, toplam 300 milyon dolar ödeme yapılacak. Bu anlaşmayla birlikte Ardagh’ın kontrolü, teminatsız tahvil sahiplerine devredilecek.

Lüksemburg merkezli Ardagh, Avrupa, ABD ve Afrika’daki tesislerinde cam şişe ve metal kutu üretimi yapıyor. Ardagh'ın müşterileri arasında Coca-Cola'dan Nestlé'ye kadar birçok şirket yer alıyor.

Financial Times'ın haberine göre şirket, yaptığı açıklamada, toplam borcu 10 milyar doları aşan finansal yapısını yeniden düzenlemek üzere yapılan görüşmelerin sonuçlandığını ve yeni bir sermaye yapısına geçileceğini duyurdu.

Yeniden yapılandırma planı kapsamında, şirketin en riskli 1,7 milyar dolarlık ayni ödeme (payment-in-kind) tahvilleri silinecek ve karşılığında yatırımcılara küçük bir azınlık hissesi verilecek.

Paul Coulson

Kontrolü devrediyor

Bunun yanı sıra tahvil sahipleri Ardagh’a 1,5 milyar dolarlık yeni kaynak sağlayacak. Ayrıca geçen yıl Apollo Global Management tarafından sağlanan kredi tamamen geri ödenecek.

Paul Coulson, Ardagh Group üzerindeki kontrolünü devredecek.

Şirketin oy hakkının yüzde 50’sinden fazlasını elinde bulundurmasına karşın ekonomik payı yüzde 36 seviyesinde olan Coulson, 300 milyon dolarlık ödemenin yaklaşık 100 milyon dolardan biraz fazlasını alacak.

2021 yılı verilerine göre Coulson, 2,8 milyar dolarlık servetiyle İrlanda'nın en zengin 10 kişisinden biriydi.