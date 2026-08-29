Karea Fit'in ödeme seçenekleri ve fiyatı açıklandı

Türkiye’nin önde gelen otomotiv kalıp üreticilerinden Karel Kalıp tarafından geliştirilen yerli elektrikli mobilite markası Karea’nın ilk modeli Fit, yeni dönem siparişleriyle yeniden kullanıcılarla buluşuyor.

Karea Fit, üretim kapasitesinin artırılmasıyla birlikte 1 Eylül itibarıyla yeniden siparişe açıldı. Karea’nın internet sitesinden yeni siparişler alınırken, model 799 bin TL satış fiyatıyla sunuluyor.

Ödeme seçenekleri belli oldu

Karea Fit’i satın almak isteyen kullanıcılar için yeni dönemde 79 bin TL ön ödeme seçeneği sunuluyor. Kalan ödeme ise kredi kartına taksit veya taşıt kredisi seçenekleriyle gerçekleştirilebiliyor.

Karea’nın ödeme seçenekleri kapsamında kredi kartına 3, 6, 9 veya 12 ay taksit uygulanırken, satış bedelinin yüzde 50’sine kadar 36 ay vadeli taşıt kredisi de kullanılabiliyor.

Kullanıcılar ayrıca havale-EFT yoluyla ya da araç değerinin yüzde 50’sine bireysel taşıt kredisi ile de ödeme gerçekleştirebiliyor.

Üretim kapasitesi 3 katına çıkarıldı

Karea Fit, yollara çıkmasının ardından bireysel kullanıcıların yanı sıra kurumsal firmalardan da yoğun ilgi gördü. İstanbul’dan Hatay’a, Ankara’dan İzmir’e kadar Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen taleplere karşılık verebilmek amacıyla üretim kapasitesini 3 katına çıkaracak yatırım sürecini başlatan Karea, bu yatırımla birlikte büyüme ivmesini de güçlendirdi.

Karea, üretim tarafındaki büyümesini kullanıcı deneyimi ve satış noktalarındaki yatırımlarıyla da destekledi. Maslak UNIQ’te hizmet veren ilk Karea Deneyim Merkezi’nin ardından Bağdat Caddesi’nde ikinci merkez açıldı.

Bağdat Caddesi 259/A, Kadıköy adresindeki merkezde Karea Fit yakından incelenebiliyor, test sürüşü yapılabiliyor, satış, finansman ve teslimat süreçleri hakkında bilgi alınabiliyor.

Kompakt boyutları ve düşük kullanım maliyetiyle dikkat çekiyor

Kompakt boyutları, düşük kullanım maliyeti, ev tipi prizden şarj edilebilmesi ve otomobil konforuna yaklaşan donanımlarıyla öne çıkan Karea Fit, tamamen elektrikli ve iki kişilik yapısıyla şehir içi ulaşım ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirildi. Karea’nın güncel teknik verilerine göre 12 kW gücünde motora ve 9,98 kWh kapasiteli LFP bataryaya sahip olan Fit, yaklaşık 135 kilometre menzil ve 90 km/saat azami hız sunuyor.

2.631 mm uzunluğa, 1.481 mm genişliğe ve 1.655 mm yüksekliğe sahip olan Karea Fit, kompakt ölçüleri sayesinde dar şehir sokaklarında kolay manevra kabiliyeti sunuyor. 184 litrelik bagaj hacmi, klima, PTC ısıtıcı, elektrikli camlar, merkezi kilit ve elektrik destekli direksiyon gibi donanımların yanı sıra geri görüş kamerası, park sensörü, rejeneratif fren ve çelik kafes yapısı da modelin günlük kullanımını destekliyor.

Ev tipi AC priz üzerinden şarj edilebilen Karea Fit’in bataryası yüzde 20’den yüzde 80’e yaklaşık 2 saatte doldurulabiliyor. Şehir içi mobilite için geliştirilen model, köprü ve otoyollarda da kullanılabilir altyapısıyla yalnızca kısa mesafeli şehir içi ulaşımın değil, şehir çevresindeki günlük yolculukların da elektrikli alternatifi olarak konumlanıyor.