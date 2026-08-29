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İstanbullular dikkat! 30 Ağustos'ta bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenecek programlar nedeniyle yarın bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbullular dikkat! 30 Ağustos'ta bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinlikler nedeniyle kentte bazı güzergahlar trafiğe kapatılacak.

Kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Fatih'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenecek "30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi" nedeniyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) her iki istikamette ve bulvar üzeri yan yollar trafiğe kapatılacak.

Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu, O-3 hal yolu ile Fevzipaşa ve Turgut Özal Millet caddeleri alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

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