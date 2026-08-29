Su tüketimi düşük, hasadı hızlı: Üreticinin yeni tercihi oldu

Konya Ovası’nda ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalar sürerken, üreticiler son yıllarda daha az su isteyen ve kısa sürede hasat edilebilen sebzelere ağırlık vermeye başladı.
Bu kapsamda yetiştirilen kırmızı turpta sezonun ilk hasadı yapılırken, kadın işçiler tarafından tarladan tek tek çıkarılan ürünler Türkiye’nin farklı noktalarına gönderilmek üzere hazırlanıyor.
1 "Bu yılın ilk hasadına yeni başlamış bulunmaktayız"
Üretimi anlatan turp üreticisi Şükrü Pullu, "Bu yılın ilk hasadına yeni başlamış bulunmaktayız. Tarlanın hazırlanmasından ekimine, bakımından hasadına kadar bütün süreç yoğun emek gerektiriyor. Sebze üretimi gerçekten zahmetli bir iş öncelikle tarlamızı hazırlıyoruz ve ekimimizi gerçekleştiriyoruz. Ardından yaklaşık 45-50 gün içerisinde yetişen bir mahsul elde ediyoruz. Kullandığımız erkenci tohumlar yaklaşık 50 günde yetişiyor. Bunun yanı sıra 60 ve 65 günde yetişen farklı tohum çeşitlerimiz de bulunuyor. Şu anda erkenci çeşitlerin hasadına başladık." dedi.
2 Daha az su tüketimi yapılıyor
Turp üretimi bazı ürünlere göre daha az su tüketimi yaptığına dikkat çeken üretici Şükrü Pullu, "Yaklaşık 250-300 dönüm alanda ekim yaptık. Bu mahsulün hasadı 3-4 ay boyunca devam edecek. Kış aylarında don olayları başladığında turp sezonu da sona eriyor. Bu nedenle erkenden ekim yapıyor, erkenden hasada başlıyoruz. Eskiden ağırlıklı olarak mısır, buğday, arpa ve pancar gibi ürünlerle uğraşıyorduk. Ancak bunun hem üretim hem de ekonomik açıdan bize yeterli olmadığını gördük. Ülke olarak daha fazla çalışmamız ve üretim çeşitliliğimizi artırmamız gerektiğini fark ettik. Bu nedenle turp, havuç ve lahana gibi sebze çeşitlerinin üretimine yöneldik. Artan kuraklıkla birlikte su tüketimi de önemli bir konu haline geldi. Turp, diğer bazı tarım ürünlerine göre daha az su tüketiyor ve yaklaşık 45 gün gibi kısa bir sürede yetişerek hasat edilebiliyor." ifadelerini kullandı.
3 Ürünler yurt dışına da gönderiliyor
Ürünün tarladan 20 liradan gönderildiğini anlatan Pullu, "Şu anda fiyatlar iyi seviyede ancak havaların sıcak olması nedeniyle ürünlerin satışında istediğimiz hareketliliği göremiyoruz. Turp daha çok kış mevsiminde tüketilen bir sebze olduğu için sezonun erken başlaması nedeniyle şu anda talep biraz düşük. Fiyat açısından ise mevcut durumdan memnunuz. Şu anda ürünümüzün kilogramını yaklaşık 20 liradan satıyoruz ve ağırlıklı olarak iç piyasaya ürün gönderiyoruz. Bazı dönemlerde ihracat talepleri geldiğinde yurt dışına da ürün gönderiyoruz. Bu konuda kapasitemiz de bulunuyor. Allah'a şükür, günlük yaklaşık 50 ton ürün çıkarabilecek kapasiteye sahibiz." dedi.