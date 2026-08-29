Su tüketimi düşük, hasadı hızlı: Üreticinin yeni tercihi oldu

Turp üretimi bazı ürünlere göre daha az su tüketimi yaptığına dikkat çeken üretici Şükrü Pullu, "Yaklaşık 250-300 dönüm alanda ekim yaptık. Bu mahsulün hasadı 3-4 ay boyunca devam edecek. Kış aylarında don olayları başladığında turp sezonu da sona eriyor. Bu nedenle erkenden ekim yapıyor, erkenden hasada başlıyoruz. Eskiden ağırlıklı olarak mısır, buğday, arpa ve pancar gibi ürünlerle uğraşıyorduk. Ancak bunun hem üretim hem de ekonomik açıdan bize yeterli olmadığını gördük. Ülke olarak daha fazla çalışmamız ve üretim çeşitliliğimizi artırmamız gerektiğini fark ettik. Bu nedenle turp, havuç ve lahana gibi sebze çeşitlerinin üretimine yöneldik. Artan kuraklıkla birlikte su tüketimi de önemli bir konu haline geldi. Turp, diğer bazı tarım ürünlerine göre daha az su tüketiyor ve yaklaşık 45 gün gibi kısa bir sürede yetişerek hasat edilebiliyor." ifadelerini kullandı.